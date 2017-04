Encontró una vieja foto de su abuela... y descubrió que era igual que Scarlett Johansson

Crédito de la imagen Getty/Reddit.

Scarlett Johansson tiene una de esas caras inconfundibles, el pack completo de ojos perfectos/labios perfectos/sonrisa perfecta que nadie podría olvidar, pero, por lo visto las facciones de la actriz no son tan únicas como uno podría imaginar.

Aunque cueste creerlo, la de la foto no es la estrella de Ghost In The Shell, sino la abuela del usuario de Reddit denverjoel.

"Mi abuela se parecía a Scarlett Johansson cuando era joven".

A la gente, muy impresionada con la doble del pasado de Johansson, le han preocupado esencialmente tres cosas.

1) Ver una foto de la abuela actualmente para saber cómo envejecerá Scarlett.

"Vamos a necesitar una foto reciente de ahora para ver qué aspecto tendrá Scarlett en el futuro".

2) El nivel de taja que llevaba la señora en cuestión.

"Se la ve borracha de cojones".

"¡Y más ciega que un Palomo, tu abuela es maravillosa!".

Y que ella misma ha confirmado.

"Acabo de postear esto aquí. Fue en 1967 en Cain Ballroom en Tulsa. La acabo de llamar y me ha dicho, 'Ah joder, ¿esa foto? ¡Iba borracha como una cuba!".

3) Ponerse de acuerdo en a quién se parece el abuelo (o señor random) que acompaña a la abuela Scarlett en la foto.

"El abuelo se parece un poco a Ryan Gosling también".

"Christian Bale".

"Más bien a David Schwimmer".

"Yo me preguntaba por qué el Driver estaba tomando algo con la abuela de este tipo".

"¿Soy al único que ve a Nicholas Cage en el abuelo...?".

"El tío a mí se me parece a James Ransone".

Ah, y una pequeña puntualización para acabar.

"Teniendo en cuenta que tu abuela nació primero, yo diría que es Scarlett la que se parece a ella".