"¡Oh, no!" 11 viñetas para los que siempre veis el vaso medio vacío

¿Estás harto de los mensajes positivos con dibujos naïf?

¿Te apetece regodearte en las miserias del día a día?

Webcomic Name, del ilustrador Alex Norris, combina el trazo infantil con el pesimismo más salvaje.

La masa uniforme de color rosa que protagoniza estas tiras humorísticas, publicadas en Tumblr, siempre ve el vaso medio vacío.

Todas las tragedias, siempre en tres viñetas, terminan del mismo modo: con un sonoro OH NO.

"Hora de ponerme las lentillas... OH NO".

"Y ése es el final del libro... OH NO".

"No hay papel de váter... OH NO".

"El sexo es divertido... OH NO".

"Los latiguillos son para perezosos... OH NO".

"Hora de depilarse... OH NO".

"Alegra esa cara... OH NO".

"No puedo esperar a ponérmelos... OH NO".

"Quiero que las cosas sean diferentes... OH NO".

"Compré fruta para tener algo que sano que picar entre horas... OH NO".