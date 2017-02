Violencia en un tren porque pasajeros ponían bagels en la cabeza de la gente

La madrugada del sábado al domingo en un tren en Hertfordshire, Londres, se organizó una pelea en la que tuvo que intervenir la policía, algo bastante habitual en el combo alcohol + transporte público nocturno, pero con un detonante bastante curioso: unos bagels.

Sí, hablamos de esos panecillos con forma de rosquilla en los que la gente embute salmón y queso Philadelphia a modo de protesta contra la Operación Bikini.

Seguramente te estés preguntando ¿Cómo unos putos panecillos con silueta de Donete pueden provocar una pelea? Ay, amigo, nunca subestimes la perseverancia de una persona taja pegando la tabarra, cualquier excusa para liarla le será útil, incluso un chusco de pan. He aquí el vídeo del percance:

"Bienvenidos a Londres #BagelGate".

Lo cierto es que, después de ver el vídeo, las cosas resultan todavía más confusas. ¿Qué carajo está pasando?

@DougieStew I've watched this twice and I'm still confused. What's actually going on? — Chris York (@ChrisDYork) 27 de febrero de 2017

" @DougieStew, He visto esto un par de veces y sigo confuso. ¿Qué está pasando aquí?".

@ChrisDYork about 4 different story lines alllll at the same time... honestly like something straight out of black mirror. — dougie stew🗿 (@DougieStew) 27 de febrero de 2017

"@ChrisDYork, son cuatro historias sucediendo al mismo tiempo... sinceramente, parece algo sacado directamente de Black Mirror".

Bajo el hashtag #BagelGate la gente se está volcando en analizar el asunto. Recapitulemos.

"Desglose conciso del Bagel Gate (que sigue sin tener ningún sentido)".

Mujer tiene un bagel en la cabeza.

Una mujer diferente se enfrenta a otra.

El enfrentamiento casi estalla en una buena somanta de hostias.

Mazo de gritos.

Mazo de pitorreo

Fin de la pelea

Chico lanza bagel por la ventana.

Otro trozo.

Y otro más.

Peña muy loca canturreando, "TIENE UN BAGEL, EN SU CABEZA TIENE UN BAGEL".

Aparece un nuevo bagel.

El nuevo bagel sigue a sus compañeros por la ventana.

El chiquito que lanza los bagels por la ventana empieza a ponerse de mala hostia.

Pelea física en el andén.

Aunque sea imposible comprender todo lo que sucede en el vídeo, Bagel Gate ha causado sensación en la red.

"Bagel Gate necesita una película".

#bagelgate is brilliant, when the old bill arrive everyone acts like they're at school when the head asks who stuck porn mags to the wall — Andrew (@OiHainesy) 27 de febrero de 2017

"Bagel Gate necesita una película, cuando la policía llega todo el mundo actúa como si estuvieran en el colegio el director les preguntara quién ha pegado revistas porno en la pared".

#BagelGate has made my start to the week an enjoyable one — Josepe Lovinio (@JosepeLovinio) 27 de febrero de 2017

"Bagel Gate me ha alegrado el inicio de semana".

Getting in to a scrap after placing a bagel on a train passenger's head is the most British thing. #BAGELGATE — Michael (@MW_OCL) 28 de febrero de 2017

"Meterse en una pelea después de ponerle un bagel en la cabeza al pasajero de un tren es la cosa más británica imaginable".

Hay incluso quien ha hecho una lectura política del asunto.

#BagelGate kinda proves that Britain just isn't holding it together after #Brexit — Josh Booth (@MrJoshBooth) 27 de febrero de 2017

"Bagel Gate de alguna forma demuestra que Reino Unido no lo está llevando muy bien después del Brexit".

Hasta la policía ha querido manifestarse al respecto.

#BagelGateLet's be clear, no bagel should be treated so cruellyAnd no one subjected to intimidating behaviourEver need us text 61016 👍 — BTP (@BTP) 27 de febrero de 2017

"Seamos claros, ningún bagel debería ser tratado de una forma tan cruel, y nadie debería ser sometido a un comportamiento intimidatorio. Si alguna vez nos necesitas envia un mensaje al 61016".

Después de más de 10.000 likes y tener a todo el país en ascuas ansiosos por respuestas, Lucy Bonner, la camorrista gastronómica portadora de los bagels, ha querido manifestarse en Twitter para aclarar un par de puntos.

1) Cómo consiguieron los bagels.

"Aquí está la historia completa de cómo conseguimos los bagels...".

y 2) Su lugar de procedencia.

"Son de Beigel Bake, en Brick Lane".