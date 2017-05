Trump se lía escribiendo un tweet, inventa una nueva palabra y vuelve a romper internet

Getty Images

“A pesar de la presión negativa constante covfefe”. Léelo otra vez. Lo puedes leer medio millón de veces, y ni aun así sabrías qué demonios quería decir Donald Trump al twitear eso; al escribir “a pesar de la presión negativa constante covfefe”. Enviar. Boom.

Despite the constant negative press covfefe

En el momento que escribo esto, el tweet lleva publicado cuatro horas, tiene más de 100.000 retweets y #covfefe es ‘trendic topic’ mundial. Por supuesto, los usuarios de Twitter ya han empezado a mofarse del neologismo de Trump, elucubrando incluso, con mucho sentido del humor, que podría tratarse de la contraseña para activar el programa nuclear de Estados Unidos.

Glups.

People on twitter trying to figure out #covfefe 😂😂😂 pic.twitter.com/Gg1pnwLh3T