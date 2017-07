Esta colchoneta de playa parece una compresa gigante, y la gente tiene muchas preguntas

Como casi todo lo que nace en internet, la cosa empezó en Reddit. Concretamente en un subforo dedicado a diseños de mierda.

"Esta colchoneta para la piscina parece una compresa gigante".

Los 25.000 puntos que generó el post parecían darle la razón a su autor: probablemente nunca algo se había parecido tanto a una compresa sin tener la intención muy clara de parecerse a una compresa. Como el disfraz tan desagradable y magnífico de este señor, por ejemplo.

El caso es que de Reddit la imagen saltó a Twitter, y allí se planteó la gran pregunta: ¿Acaso no había ninguna mujer en la sala cuando se diseñó este despropósito?

Focus group. This could have been avoided with 1 focus group (of women). pic.twitter.com/C76lv5ji33 — Jillian David (@JillianDavid13) 3 de julio de 2017

"Esto podría haber sido evitado con un focus group (de mujeres)".

Es más...

Or even a focus group containing a single man who has had a real-world domestic relationship with a woman. — Charlie Stross (@cstross) 3 de julio de 2017

"O incluso un focus group formado por un solo hombre que haya tenido una relación doméstica real con una mujer".

...and wasn't afraid to talk about menstrual products in company. (I suspect that's the bigger problem.) — evilrooster (@evilrooster) 3 de julio de 2017

"... y no tuviera miedo a hablar de los productos menstruales en compañía. (Sospecho que ese es el mayor problema)".

This is how taboos work. Fascinating, isn't it? — evilrooster (@evilrooster) 3 de julio de 2017

"Así es como funcionan los tabús. ¿Fascinante, verdad?".

De hecho, no es la primera vez que sucede algo similar.

I remember a lot of negative comments about "iPad" when that was first announced; I still wonder if the choice was due to deafness or not. — dotless ı (@dotless_i) 3 de julio de 2017

"Recuerdo que hubo un montón de comentarios negativos sobre el 'iPad' (Pad significa compresa en inglés). Todavía me pregunto si la decisión se debió a sordera o no".

Otros no pudieron más que tomarse a cachondeo el diseño. No es para menos.

What's the absorbency level on this thing? 😂 — FanMom (@fanmomaf) 3 de julio de 2017

"¿Cuál es el nivel de absorción de esta cosa?".

Remake of The Attack of the Fifty Foot Woman was going well, but producers baulked at level of realism required by director Sophia Coppola — BranePower Guy (@BranePowerGuy) 4 de julio de 2017

"El Remake de El ataque de la mujer de 50 pies esté yendo bien, pero los productores rechazaron el nivel de realismo solicitado por la directora Sofia Coppola".

Alternative theory - it was designed by a woman who was sick of the men in her family stealing all the pool floats 😉 — sam (@verysimple) 3 de julio de 2017

"Teoría alternativa, fue diseñada por una mujer que estaba harta de que los hombres de su familia le robasen sus colchonetas de piscina".