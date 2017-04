Scarlett Johansson quiere conocer a la abuela que se parece ella para “emborracharse juntas”

A ver, hacemos rewind, just in case: La semana pasada un usuario de Reddit llamado Denver Dodd compartió una foto de su abuela borracha en una fiesta en Tulsa en 1967. La señora en sus años mozos se parecía muy locamente a la actriz Scarlett Johansson, todo el mundo se volvió loco y la historia corrió como la pólvora por la red.

Ahora ha pasado lo que todos soñábamos que pasara: Scarlett Se ha manifestado y quiere conocer a su doble senior para invitarla a unas copas. He aquí el vídeo:

"Este vídeo es para la abuela Geraldie. Geraldine, no sé cómo decirte, he estado absolutamente inundada con emails y mensajes sobre lo mucho que nos parecemos, así que tuve que ver la foto por mí misma y... ¡Joder, quiero conocerte en persona! Vi que tú estabas, cito textualmente 'Borracha como una cuba', cuando sacaron esa foto, y me gustaría poder ver tu cara de borracha, quiero que compartamos nuestras caras de borrachas. Tomemos una copa, Geraldine, me gustaría invitarte a ver Rough Night conmigo, ¿serías mi invitada? Seremos un grupo de chicas fiesteras, así que todo irá bien... yo me haré cargo de todos los gastos, nos vemos en el bar. ¡Te vienes, o te tomaré por una estirada!".

Algunos se reiteran en lo que ya comentaron en el post de la foto.

"Scarlett quiere ver como se verá en el futuro".

Otros tienen sospechas de la generosidad de Scarlett.

"No lo hagas abuela Geraldine, solo te invita para limpiarte el forro. Todo el mundo sabe que tienes que matar a tu doble. Solo puede haber uno".

Otros preferirían aprovechar la jugada en su propio beneficio...

"Bueno, llego la hora de vestirse como una señora mayor e ir tirando para el bar"

Y alguno que otro apuesta por un giro de guión inesperado.

"Scarlett, yo soy tu madre".

Pero todos estamos cruzando los dedos porque la señora Geraldine diga "sí".

"Espero que la abuela acepte el reto".

Scarlett, acabas de ganar 1000 puntos ❤