“Perro ladrador, poco mordedor”: nunca había sido tan cierto como en este vídeo

Seguro que más de una vez has presenciado la típica pelea a altas horas de la madrugada en la que dos borrachos que aparentemente tienen muchas ganas de pelear se gritan mutuamente "Mira, porque me están sujetando, que sino...".

Y tú pensando "... y si no, no os zurrabais ni de coña, cantamañanas, que lo que os pierde la boca".

Pues el equivalente de esta estampa en el mundo canino es el "mira, porque está la valla en medio, que si no...". Y, como pasa con los humanos, queda patente que detrás de ese "¿Y si no?", la respuesta habitual siempre tiende a ser "Y si no, pues nada".