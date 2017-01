Prepárate para ver a Joseph Fiennes como Michael Jackson... y sacarte los ojos

Hace un año estalló la polémica cuando el canal británico Sky Arts anunció que el actor Joseph Fiennes ecarnaría al cantante Michael Jackson en su producción Urban Myths.

A la gente no le hizo ninguna gracia que escogieran a Fiennes en lugar de a un actor negro para interpretar el papel de Jackson y, ahora que el primer tráiler acaba de ver la luz, el mosqueo ha resurgido.

Congratulations to noted African-American actor Joseph Fiennes on being cast as Michael Jackson... — Scott Mendelson (@ScottMendelson) 27 de enero de 2016

"Felicitaciones al célebre actor afroamericano Joseph Fiennes por su papel como Michael Jackson".

So Joseph Fiennes (A WHITE DUDE!) is gunna play Michael Jackson... I say Denzel Washington plays Elvis in the next movie just to be fair.😒😡 — Nico (@_nicomadden) 27 de enero de 2016

"Así que Joseph Fiennes (UN TÍO BLANCO) va a interpretar a Michael Jackson... Pues propongo que Denzel Washington interprete a Elvis en la próxima película para ser justos".

Joseph Fiennes is playing Michael Jackson? Fab. Now we can all shut up about lack of diversity. — Shappi Khorsandi (@ShappiKhorsandi) 27 de enero de 2016

"¿Que Joseph Fiennes va a interpretar a Michael Jackson? Fabuloso. Ahora ya podemos callarnos todos sobre la falta de igualdad".

La trama de esta comedia se centra en un supuesto vieja de coche que Jackson Elizabeth Taylor y Marlon Brando hicieron juntos desde Nueva York a Ohio en un intento de regresar a casa tras los atentados del 11 de septiembre.

Dejando de lado el tema del whitewashing, hay otra injusticia más que es importante denunciar... ¿Quién carajo es el inútil enchufado que se ha encargado de la caracterización de este hombre?

En serio ¿Eso es látex o plastilina?

¿Recordáis como nos maquillábamos en carnavales antes de que YouTube nos ayudase con sus tutoriales a salir del cutrerío? Pues parece que el artista detrás de esta obra viene directamente de Carnaval 1997.

El caso es que, por un motivo o por otro, nadie parece estar contento con esta elección.

Jesus take the wheel and crash this car. pic.twitter.com/5BqYJWStRC — Lauren Warren (@iamlaurenp) 10 de enero de 2017

"Jesús, toma el volante de ese coche y haz que se estrelle".

Why tf is Ashton Kutcher playing Michael Jackson? https://t.co/oDcYO4Zvwg — Julie.♡ (@julie_angelic) 10 de enero de 2017

"¿Por qué coño está Ashton Kutcher haciendo de Michael Jackson?".

Joseph Fiennes as Michael Jackson looks like that Others parody scene from Scary Movie 3: pic.twitter.com/TAIC6Rukb4 — Ross Miller (@rosstmiller) 10 de enero de 2017

"Joseph Fiennes como Michael Jackson parece aquella escena de parodia de Scary Movie 3".

That looks like Lord Voldemort, NOT Michael Jackson. A mess. https://t.co/TpfBZn1dlm — 🕊 (@buIIetproofsouI) 10 de enero de 2017

"Eso parece Lord Voldemort, NO Michael Jackson. Vaya desastre".