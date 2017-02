30 minutos atrapada en una bañera tras untarse con demasiado aceite de coco

Todos hemos usado en alguna ocasión la frase "Menos es más" pero, a quién queremos engañar, en nuestro fuero interno cada vez que esas palabras salen de nuestra boca pensamos, "Pf, vaya chorrada acabo de decir, más siempre es más". Por eso comemos hasta reventar si nos sueltan en un buffet, rozamos el coma etílico cada vez que el destino nos bendice con una barra libre y, siempre que cocemos espaguetis, acabamos comiendo pasta 5 días seguidos.

Esta tendencia a al exceso no solo nos cuesta indigestiones, resacas y serias hemorragias en la cuenta corriente: también podría dejarnos atrapados en nuestra propia bañera. ¿Cómo? Pues como estás a punto de leer a continuación, que para eso has clickado en este artículo.

Una chica australiana que posteó con el sobrenombre de Denshan compartió desde su móvil esta foto en Imgur y añadió la siguiente explicación:

"Aquí va una historia divertida que está sucediendo ahora mismo. No puedo salir de mi bañera. ¿Por qué?

Pues tengo una infección en el pecho y algo de fiebre, así que estoy enferma en casa. Tampoco puedo girar la cabeza. Me he tomado algunos antibióticos y un Valium y he pensado 'Voy a tomar un baño relajante'. He encontrado algunas sales de baño, he encendido algunas velas y he puesto un poco de aceite de coco. Ahora me he dado cuenta de que es demasiado aceite de coco.

He intentado salir del agua después de quitar el tapón y no paro de resbalarme de un lado a otro como una patata asada gigante en una fuente de horno. No hay tracción. No hay agarre. Sólo yo y mi cuerpo gordo resbalando cubierto de aceite. Muerte a los remedios caseros de belleza. AYUDA".

Su post fue visto por más de 500.000 personas y tuvo 900 comentarios tratando de aconsejarle cómo salir de su trampa mortal DIY.

Finalmente logró salir, pero no fue fácil.

"He escapado rellenándola con agua y limpiando la bañera con el producto jabonoso que me pillaba más a mano. Me ha llevado 30 minutos. Estupidez de chica blanca en su máximo esplendor".

Cómo es improbable que de esta historia ninguno de nosotros se lleve la lección de que, efectivamente, "menos es más", al menos vamos a quedarnos con la lectura más evidente: poner aceite en la bañera siempre es MUY mala idea. Ah, y como aportación personal de la redactora, llevar botes de cristal a la ducha, también.