La policía danesa manda un músico callejero a casa porque no sabe tocar “Wonderwall”

Lo has visto. Lo has conocido. Lo has odiado.

Hablo del tipo de la guitarra, el mojabragas por excelencia, el tocapelotas que en cada fiesta canta Wonderwall de Oasis.

Puede que, aunque ahora te de vergüenza reconocerlo, al principio te gustara. Ese subidón emotivo entre copazo y copazo te ablandaba el corazón, te hacía sentir "Wow, esto sí que es una fiesta". Pero, claro, a la décima vez que te encontraste a un cantamañanas wonderwalleando el ambiente, solo estabas deseando solo podías pensar en las diferentes maneras en las que podrías cargarte a ese mamón utilizando solo su propia guitarra, sabiendo que ningún jurado de condenaría por ello.

En Dinamarca, que son un país que nos lleva años de ventaja, probablemente ya hace años que se expulsa sin miramientos a cualquiera que ose a arrancarse con el temita de marras en una fiesta privada, así que los músicos han tenido que tirarse a la calle para poder seguir torturando al personal.

Pero ni siquiera la vía pública sirve ahora como refugio para el braseo de los wonderwallers: La policía danesa mando el pasado 17 de agosto a un chaval a casa a que, al menos, practicara la canción. "Solo porque puedas tocar Wonderwall no significa que debas hacerlo", dijeron.

Los agentes de la ciudad de Aalborg detuvieron la actuación del músico callejero asegurando que estaba tocando "muy alto y muy mal". Según una declaración en su web oficial titulada "TODAY IS GONNA BE THE DAY THAT THEY'RE GONNA THROW IT BACK TO YOU", el tipo "no sonaba para nada como Liam Gallagher".

These are the type of police the world needs: The type that send people home for playing Wonderwall https://t.co/W78Q7ty5BE — Jackson Smith (@jwsmith42) 23 de agosto de 2017

[ Vía Independent]