La policía desaloja una rave que se celebraba en un vagón del metro de Londres

Si lo haces en un lugar en el que está prohibido, incluso una partida de dominó podría ser una experiencia jodidamente memorable. El factor "Ay, que nos pueden pillar" siempre hace todo un poco más épico. Bueno, dependiendo de la puesta en escena, puede hacerlo MUCHO más épico, como por ejemplo, montar una rave en el metro de Londres.

Durante varias paradas, los pasajeros del metro pudieron dejar de scrollear en su móvil para echarse unos bailes con luces de discoteca, un DJ y un MC. Faltaban las copas, pero todo no se puede tener.

La rave parece haber sido obra de un grupo de bromas en internet llamado Trollstation. Uno de sus miembros tuiteó que los pasajeros parecían encantados con la fiesta sorpresa.

We've just removed a fully fledged rave from a Bakerloo Line tube! 🎉 All light hearted and very co-operative. #Bakerloo running normally.