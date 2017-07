Nicolas Cage visita Kazajistán y una de sus fotos se convierte en meme instantáneo

Kazajistán, más allá de las connotaciones paródicas que se le asociaron tras el estreno de Borat, es, pese a sus peculiaridades, un país tan normal como cualquier otro. Tiene incluso festivales de cine, como el Eurasia Film Festival, celebrado en Astana, la capital del país. En su última edición, celebrada este mismo mes, el certamen ha recibido la visita de personalidades como Adrien Brody, John Malokovich...

… y Nicolas Cage.

In other news, Nicolas Cage is in Kazakhstan. pic.twitter.com/ceAk0ktgqy — Fabrice Deprez (@fabrice_deprez) 23 de julio de 2017

Cage, que posa para la foto con la directora del festival Aiman Mussakhajaeva, viste la casaca y el gorro típicos de los caballeros nómadas que recorrían la estepa de Asia Central. Su mirada, completamente inerte, transmite la duda que le asola: “¿Qué he hecho exactamente para llegar aquí?”. Los memes, claro, no han tardado en llegar.

Nicholas Cage in Kazakhstan in our traditional attire lmao pic.twitter.com/MAAWpB8skC — Adil4Real (@adil_4_real) 23 de julio de 2017

Nicolas Cage at a Russian wedding. pic.twitter.com/U8tN0h1rYR — 4uwak (@denzay1) 23 de julio de 2017

Sin embargo, pocos de estos montajes superan la foto original, porque Nicolas Cage es insuperable. Sea o no de forma consciente, se está rodeando de esa misma aura de extrañeza y excentricidad que envuelve a Bill Murray, capaz de robarle patatas fritas a desconocidos, cuando no directamente conducir un carrito de golf por las calles de Estocolmo a las tres y media de la madrugada.

“Me gustaría rodar una película aquí, en Kazajistán”, dijo el actor a los periodistas locales, además de elogiar la arquitectura de la ciudad. Durante a su visita a Astana, Cage también sacó tiempo para, junto al alcalde, plantar algunos árboles en un centro de niños discapacitados. ¿Que si lo hizo con el atuendo? No hay, por el momento, fuente alguna que lo desmienta.