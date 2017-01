Esta perrita es tan torpe jugando a la pelota que la gente piensa que es ciega

Al parecer, cuando Al Baker le explicaba a la gente que su perra Zelda es una inútil total jugando a la pelota, debían tomarlo por un exagerado. Así que finalmente optó por subir un vídeo para que pudieran comprobar que de exagerado nada.

I tell people my dog is the worst, they don't believe me. Now hard video evidence emerges. pic.twitter.com/Z8gMK34i5f — Al Baker (@alandhisguitar) 18 de enero de 2017

"Le digo a la gente que mi perra es lo peor, no me creen. Ahora la evidencia de este duro vídeo emerge".

Lo que no esperaba Al es que el hipnótico baile de inutilidad de su perrita fuese a a volverse en una sensación de Internet. En apenas un par de días su post en Twitter tiene más de 18.000 retuits y más de 38.000 likes.

La torpeza de Zelda he resultado tan increíble a algunos qué solo podían explicársela pensando que la pobre sufre de algún problema de visión.

"¿Está ciega?

"¿Puede que de un ojo? Parece tener problemas de percepción de la profundidad".

"¿Pueden tener los perros un ojo vago?".

O de psicomotricidad.

@alandhisguitar I wonder, can dogs be dyspraxic? 🤔Not beyond realms of possibility.Cute dog. 😉 — Helen Ayres (@Raphaelite_Girl) 18 de enero de 2017

"Me pregunto... ¿pueden los perros tener dispraxia?".

Pero su dueño ya ha aclarado que no. Zelda no tiene ningún problema, es solo que es un poquito negada para los deportes.

To clarify about that vid 1) I'm v. pleased so many also find her ridiculous 2) That's @jackdag with the ball, not me 3) she's not blind. — Al Baker (@alandhisguitar) 19 de enero de 2017

"Para aclarar cosas sobre el vídeo

1) Estoy contento de que tantos de vosotros también la encontréis ridícula.

2) El que lanza la pelota es @jackdag, no yo

3) No es ciega".

Este es el vídeo que lo demuestra.

Apparently people want more Zelda. As you can see from this short vid: not blind, just incapable. pic.twitter.com/J04Dnm5FMW — Jack de Aguilar (@jackdag) 20 de enero de 2017

"Aparentemente la gente quiere más Zelda. Como podéis ver en este corto vídeo, no es ciega, simplemente no le sale".

Puede que su torpeza no le permita cazar una pelota en la vida, pero ha cautivado a la gente que sabe valorar su esfuerzo.

"15 sobre 10 en esfuerzo".

¿Dicen que lo importante es participar, no?

@alandhisguitar good dog! Solid effort and persistence. 10/10. Dogs can do no wrong. Was totally her plan to entertain you. — Cath 👪🐕🐕 (@cathjenkin) 18 de enero de 2017

Hay algunos que se han enamorado tanto del carisma de Zelda que han querido explicarle a su dueño que, a lo mejor, el que es un poco torpe es él.

"Es LA MEJOR y tú NO SABES LANZAR UNA PELOTA".

@kerryjeanlister @goulcher Not me throwing the ball, but believe me it doesn't make a difference. She is the best, but also the worst. — Al Baker (@alandhisguitar) 19 de enero de 2017

"No soy yo el que la lanza, pero creeme, no supone mucho cambio. Es la mejor, pero también la peor".

Finalmente Al ha tenido que entrentarse con la dura realidad: por muy torpe que sea su perra, todo el mundo le presta más atención a ella que a él.

About 500 people have in some way engaged with my academic work. About 5,000 have heard one of my songs. 300,000 have seen my dog fall over. — Al Baker (@alandhisguitar) 19 de enero de 2017

"Unas 500 personas han tenido contacto de alguna forma con mi trabajo académico. Unas 5.000 han escuchado una de mis canciones. 300.000 han visto a mi perra caerse".