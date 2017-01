No sabemos qué le pasa a Melania pero ya tiene su propio meme: #SadMelania

El viernes pasado Melania Trump se convirtió oficialmente en la primera dama de los Estados Unidos, un papel que se ha tomado tan en serio que ya ha cambiado su usuario de Twitter a @FLOTUS (First Lady Of The United States).

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z — Melania Trump (@FLOTUS) 21 de enero de 2017

"¡Me siento profundamente honrada de servir a este maravilloso país como primera dama!".

Pero los usuaros de Twitter están preocupados por el estado de ánimo de la esposa de Trump, que no tiene pinta de estar demasiado animada con los cuatro años que le quedan por delante.

When the divorced couple has to sit next to each other at their daughter's wedding reception. #freeMelania pic.twitter.com/Y92GSvWsnE — Sean Kent (@seankent) 24 de enero de 2017

"Cuando una pareja divorciada tiene que sentarse junta en la recepción de la boda de su hija".

Piensan que Trump no la trata como se merece.

this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn't appreciate her and she doesn't seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR — sensitive snowflake (@hydroponicjuan) 22 de enero de 2017

"Esto me pone realmente triste, me siento genuinamente mal por ella. Él no la aprecia y ella no parece feliz en absoluto".

Cuestionan su criterio con los hombres.

Apparently Melania slept through lesson two of Dating 101: Stay away from a guy who walks 15 steps ahead of you. #sad pic.twitter.com/15O21Q7J0X — Merrill Markoe (@Merrillmarkoe) 23 de enero de 2017

"Aparentemente Melania se durmió durante la segunda clase de 'Salir con alguien 101': Aléjate de un tío que camina 15 pasos por delante de ti".

Y creen que Melania necesita ayuda.

"Por favor que alguien la salve".

Puede que haya gestos que la gente esté descontextualizando para hacer la gracia, pero nadie puede negar que aquí parece estar deseando que un rayo la fulmine.

O, más bien, que le fulmine a él.

Muchos están comparando la relación entre Barack y Michelle Obama con la de ella y Trump y, al poner una al lado de la otra... pues se entiende bastante que Melania ande de bajón.

"Dejando de lado todo lo malo que dicen de Trump... He estado en relaciones abusivas antes y no puedo evitar sentir pena por Melania. Donald la trata fatal y espero que pueda sacar el valor para escapar de él. Ninguna mujer se merece que la traten así".

"Me alegro tanto de que exista este GIF".

There's a difference, & I pray mine resembles #theobamas #freemelania #sosad #blinktwice #narcissist Un vídeo publicado por @simplyf0rher el 23 de Ene de 2017 a la(s) 8:06 PST

"Algunas imágenes valen como un billón de palabras".

Aunque no todo el mundo cree que Melania esté realmente deprimida.

@hydroponicjuan u see how easy it is to portray something off a few pictures when u know nothing about it but a few pictures .. pic.twitter.com/p72I7rnDTl — Hairambe (@Hammy_Cuts) 23 de enero de 2017

"Mira que fácil es retratar algo diferente con un par de fotos cuando no sabes más que lo que se ve en ese par de fotos...".

O, directamente, les importa un carajo si lo está.

Melania is a rich, privileged 46 year old woman who willingly married Trump, had his child, and furthered the birther claims against Obama. https://t.co/KKtaS7jPYu — April (@ReignOfApril) 23 de enero de 2017

"Melania es una mujer rica y privilegiada de 46 años que se ha casado voluntariamente con Trump, ha tenido un hijo con él, y promovió las acusaciones birther contra Obama".

Después de los momentos de compasión por cortesía.

"Sad Melania" se convirtió oficialmente en un meme.

Melania Trump look like she belong on the cover of Take Care pic.twitter.com/nfsU7aHhS6 — Trashye (@TrashyeWest) 23 de enero de 2017

"Melania Trump tiene aspecto de pertenecer a la portada de Take Care".

Everyone was wondering what was in the Tiffany box that Melania handed Michelle Obama... We were hoping it was this👇🏽👇🏽😂😂😂 pic.twitter.com/dcoG4Ub2US — RogelioGarcia Lawyer (@LawyerRogelio) 22 de enero de 2017

"Todo el mundo se estaba preguntando qué había en la caja de Tiffany que Melania le dio a Michelle Obama... Nosotros esperamos que fuese esto".

Melania, tía, no llores.