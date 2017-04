Justin Trudeau desafía a Matthew Perry a repetir la pelea que tuvieron en el colegio

El mes pasado Matthew Perry (sí, a mí también me cuesta no llamarle Chandler) explicó en el programa de Jimmy Kimmel una historia de la que dijo no estar "nada orgulloso".

Matthew Perry y Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, iban al mismo colegio de niños. El padre de Justin, Pierre Trudeau, era entonces primer ministro del país, y la madre de Perry era su secretaria de prensa.

En una ocasión Perry y otro amigo, ambos dos años mayores que Trudeau, le pillaron por banda en la escuela y pegaron a Trudeau. "No sé por qué lo hicimos, pero le pegamos entre los dos, creo que él era muy bueno en un deporte y nosotros no, así que fue por pura envidia", explicó".

"No estoy presumiendo sobre esto, era un crío estúpido, es algo terrible. Yo no quería pegarle... creo que de hecho en un punto aquello se convirtió en un juego de amor", reconoció Perry. "Bueno, es un hombre muy guapo", le respondió Kimmel.

El fragmento de la entrevista en YouTube, inevitablemente, ha causado sensación.

"Esta es casi seguro la mejor historia que he escuchado jamás".

Hay usuarios que, con bastante mala hostia, se han limitado a meterse con el aspecto de Perry, que ciertamente ha visto tiempos mejores.

"¿Qué le ha pasado al cuello de Chandler?".

"Su cuello se esta convirtiendo en el de George Lucas".

Otros, obviamente a defenderlo (un poco de aquella manera).

" — Para ser justos, si estuviera haciendo un millón de dólares por episodio, tenía mucho peor aspecto.

— Mi cuerpo entero sería solo un cuello. Sería un hombre-cuello enorme. Y me reiría durante todo mi camino hasta el banco... a través de mi cuello".

Y alguno que otro se ha dedicado a sacar sus propias conclusiones.

"Y ese fue el día en el que Trudeau decidió convertirse en boxeador".

Trudeau, jugando un poco con la inmunidad diplomática para soltar burradas el día 1 de abril, que es cuando celebran el día de los inocentes en prácticamente cualquier país que no sea España (nosotros, como siempre, a lo nuestro), decidió desafiar a través de Twitter a Perry a una revancha.

I've been giving it some thought, and you know what, who hasn't wanted to punch Chandler? How about a rematch @MatthewPerry? — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 1 de abril de 2017

"Le he estado dando vueltas y, sabes qué, ¿quién no ha querido alguna vez pegar a Chandler? ¿Qué te parecería una revancha, Matthew Perry?".

Lógicamente, los tuiteros se volvieron locos solo de visualizar un combate Perry-Trudeau.

Pero parece que nadie podrá pegarse el gusto de ver a estos dos midiéndose el lomo: Perry ha dicho que pasa del tema.

@JustinTrudeau I think I will pass at your request for a rematch kind sir (given that you currently have an army at your disposal) — matthew perry (@MatthewPerry) 2 de abril de 2017

"Justin Trudeau, creo que voy a pasar de su solicitud de realizar una revancha, señor (teniendo en cuenta que actualmente usted cuenta con un ejército a su disposición)".

Mmmm, ¿Realmente es por lo del ejército, Chandler? ¿No será por haberle visto boxear?