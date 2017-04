Esta vecina de Ivanka Trump disfrutó de las protestas ante su casa tomándose un vino

El pasado sábado por la noche, miembros del colectivo LGBTQ organizaron una mani-fiesta frente la casa de Ivanka Trump en Washington para protestar contra las regresivas políticas climáticas de Donald Trump.

Es muy probable que mientras los bailes de protesta en mood aquelarre tenían lugar Ivanka ni si quiera estuviera en casa (la última vez fue vista en la ciudad de Nueva York el viernes mientras celebraba el cumpleaños de Theodore, su hijo menor). Pero la manifestación tuvo entre su público a alguien que disfrutó del espectáculo más que nadie: la vecina de Ivanka Trump.

" Je suis la vecina cabrona de Ivanka".

Aunque a primera vista hayas podido sufrir un infartito pensando que se trataba de una aparición espectral de Rita Barberá, podemos asegurar que no es el caso. La mujer que vemos en las fotos bebiéndose tan ricamente una copita de vino mientras observa el panorama se llama Diane Bruce, y viven en la casa de en frente a la de Ivanka y su esposo.

Echemos un vistazo a su cara de disfrute y maldad más de cerca.

mood: the neighbor gleefully watching protestors outside of Ivanka Trump's house pic.twitter.com/6UjZbSqcdg