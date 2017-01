A este neonazi le pegaron un puñetazo, e internet no puede parar de hacer remixes

Este es Richard B. Spencer, un conocido activista de la autodenominada como derecha alternativa. Aunque él se define como "identitario", la mayoría de la gente lo considera, simple y llanamente, un neonazi.

El pasado viernes, día de la investidura de Trump, Spencer estaba siendo entrevistado para la televisión en una manifestación en Washington, cuando un hombre encapuchado le arreó un puñetazo de los que hacen historia.

Durante un vídeo publicado por Spencer, él mismo afirma que el ataque tuvo lugar, en parte, porque estaba en el lugar y en el momento equivocados. "Había una marcha anti fascista en ese momento, y yo me metí en ella", dijo.

Muchos consideran que zurrar a un nazi es uno de los gestos más americanos que puede haber, por lo que en internet el incidente provocó más coñitas que reflexiones sobre la violencia.

As American as apple pie. pic.twitter.com/WQ4z2UgWts — Gerry Duggan (@GerryDuggan) 21 de enero de 2017

"Tan americano como el pastel de manzana".

I don't care how many different songs you set Richard Spencer being punched to, I'll laugh at every one. — Jon Favreau (@jonfavs) 21 de enero de 2017

"No importa cuántas canciones diferentes pongas al vídeo del puñetazo a Richard Spencer, me reiré con cada uno de ellos".

La gente volcó su creatividad especialmente en hacer remixes del vídeo con grandes éxitos de ayer y de hoy. Estas son algunas de las mejores perlas.

“Born in the USA” – Bruce Springsteen

this is as patriotic as I've felt in a long time pic.twitter.com/yiVxd8semM — PESTERING PUPPETS (@prttybadtweeter) 21 de enero de 2017

"In the Air Tonight" – Phil Collins

I made one of those Richard Spencer videos. pic.twitter.com/ToudvGAPhW — don (@donswaynos) 21 de enero de 2017

“My Heart Will Go On” – Celine Dion

Viral Video of Richard Spencer Getting Punched -- "My Heart Will Go On" Remix #CelineAScene pic.twitter.com/0e3GtIV1Hg — Benstonium (@Benstonium) 21 de enero de 2017

“Wrecking Ball” – Miley Cyrus

“X Gon’ Give It To Ya” – DMX

Maybe this won't help. Maybe this makes it all worse. But right now, it's what I need. (co-cred @ShutUpAndrosky). pic.twitter.com/mAnHnrdbuW — Mike Drucker (@MikeDrucker) 21 de enero de 2017

“Blue Monday” – New Order

“Der Fuehrer’s Face”

No justificamos la violencia, pero hay que reconocer que tiene bastante gracia.