Este heroico perro escapó de un hospital veterinario abriendo todas las puertas a su paso

General es un perro de montaña de los Pirineos al que su familia había dejado en el hospital veterinario Aquia-Garrisonville mientras ellos estaban de vacaciones en Virginia Beach.

General tiene ya una edad, 10 años en concreto, y parece que no le hizo demasiada gracias que lo dejaran en un puto hospital mientras el resto de la tropa se lo pasaba bien tostándose al sol.

Así que, entre aburrido y cabreado, General decidió que se pasaba por el forro las normas, que él no estaba para estas hostias. "Tíos, yo me piro", les dijo a los demás. Nadie respondió, primero, porque los perros no hablan, y segundo, porque de hablar a las cuatro de la mañana de un lunes, debían estar todos durmiendo.

Las cámaras de seguridad grabaron a General usando su boca para abrir todas y cada una de las puertas que le separaban del mundo exterior, hasta que le vemos alejarse en la noche, muy contento de su hazaña.

Encontraron a general pasando el rato en un jardín cercano a las siete y media de la tarde. Según los dueños de la casa, llevaba allí desde las once de la mañana.

"Es un pequeño Houdini", dijo Travis Campbell, dueño de la clínica veterinaria . "Cuando se trata de puertas, puede conseguir abrir un montón".

Aunque algunos podáis pensar que lo que hizo General no estuvo demasiado bien, pensad en cómo os sentaría que vuestra familia se fuese a la playa y os dejasen encerrados en un hospital. General, we feel you.

[Vía Mashable]