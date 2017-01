Hollywood se disfraza de 'Hollyweed' para celebrar la legalización de la marihuana

Hollywood no podría haber entrado a 2017 con mayor protagonismo. El famoso cartel del Monte Lee, que lleva simbolizando a la meca del cine desde 1923, fue intervenido durante la Nochevieja. Alguien colocó dos lonas que taparon parte de las “o” del letrero, de forma que “Hollywood” pasó a ser “Hollyweed”.

Este juego de palabras, que incorpora la palabra “weed” (hierba, marihuana) ha sido tratado por la Policía de Los Ángeles como un acto vandálico, ya que llegar hasta el símbolo supone entrar sin permiso en una propiedad privada. El sospechoso fue grabado durante la medianoche del 1 de diciembre y podría ser acusado de un delito menor de violación de la propiedad.

Sin embargo, este acto también es un símbolo de celebración. A partir del 1 de enero, en el estado de California, la posesión, el consumo y la venta de marihuana han pasado a ser legales. Junto a Nevada y Massachussetts, el estado del oeste de EEUU ha reformulado su ley después de que los ciudadanos votaran a favor de su legalización el 8 de noviembre.

