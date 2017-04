Eric, el perro que aprendió a hacer skate por sí mismo

Crédito imagen Simon de Deney Youtube.

En mi familia llevamos cerca de un año flipando en colores desde que descubrimos que la perra de mi madre sabe encender y apagar la luz y abrir la secadora para sacar la ropa calentita y tumbarse encima.

Si de esto llevamos 10 meses sacando tema de conversación cada semana, ¿imagináis descubrir que vuestro perro ha aprendido a hacer skate por su cuenta?

Sí sí, sin un profe particular, un adiestrador circense ni una miserable chuche de premio, all by his self.

¿Imposible? Pues según Claire Maclean, la dueña de Eric, el perro skater, así es como aprendió a patinar en monopatín su bulldog francés.

“Tenía unos seis meses estaba paseando con él en el parque cuando escuché a un niño gritando”, dijo al Hackney Gazette. “Pregunté, ‘¿Dónde está Eric?’ y Eric había mangado el skate al niño y estaba rodando colina abajo”.

Eric, echa currículum para trabajar en PlayGround, tus fans te queremos cerca.