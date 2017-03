Pide un Uber para ir a casa de su amante... y resulta ser el novio de la conductora

Uber es un servicio que da pie a situaciones de lo más extravagantes. Desde que afloró en EEUU, la app se ha convertido en una amplia fuente de anécdotas. Pero pocas como la que acaba de explicar la usuaria de Twitter Msixelaa.

So I drive for uber why I just pick this girl up and drop her off to a dick appointment and the dick appointment was my mans house 🙃 — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

“Conduzco para Uber y recogí a una chica para llevarla a una cita sexual. La cita sexual era en la casa de mi novio”.

La historia ya llama la atención desde el resumen que hace Msxilaa. Pero la conductora no ha escatimado en detalles. Vayamos paso por paso:

My man told me he was going to ny to see his mom she's in the hospital he had luggage packed an everything I stayed with him the night befor — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

“Mi novio me dijo que se iba a Nueva York a ver a su madre, que está en el hospital. Incluso había preparado el equipaje, y me quedé con él la noche anterior”.

We parted ways earlier this morning from his apartment he got in his car I got in mine he drove off like he was going to the airport — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

“Nos separamos esta mañana en su apartamento. Él se fue en su coche y yo en el mío. Luego condujo como si fuera al aeropuerto”.

This nigga packed air in his luggage I'm heated shut was sitting by the door like pic.twitter.com/OaoFQjNyVG — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

“El tío solo metió aire en el equipaje. Estoy muy cabreada, dejó sus mierdas en la puerta”.

@Msixelaa fast forward to an hour ago I pick a girl up at the airport she puts the apartment complex in the gps she said she's here to visit — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

“Una hora más tarde, recogí a una chica en el aeropuerto y pone un complejo de apartamentos en el GPS y me dijo que estaba de visita”.

Her boyfriend and shes so excited She hasn't seen him in forever blah blah blah I'm relating I'm like yeah my man just left out of town — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

“Su novio y ella estaban muy emocionados porque no se veían desde hace mucho tiempo bla bla bla... Yo le conté con que mi chico acababa de salir de la ciudad”.

She's getting the apartment building number while I'm saying this via txt I drive to the gate that's open even though it's a exit — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

“Ella estaba pidiendo el número del apartamento mientras le comentaba lo de mi novio. Entonces conduje hacia una puerta que estaba abierta, aunque en realidad era una salida”.

She's like ok I got the number at this point I'm like ok we counting the building numbers down as we are riding through the buildings — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

“Al final me dijo ‘ok, tengo el número’, y estuvimos buscando el piso correcto mientras recorríamos los edificios”.

my stomach starts to drop as we get closer to a familiar building and I see his car outside at this point I'm like pic.twitter.com/c2umQeYxco — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

“Se me hizo un nudo en el estómago cuando vi que nos acercábamos a un piso que me era familiar. Y vi su coche aparcado fuera. En ese punto estaba como…”

Girl I was burning up in side when she said "I think this is it right here this is his car☹️" https://t.co/57lcxnFGut — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

“Estaba muriéndome a su lado cuando dijo ‘Creo que es aquí. Ese es su coche'”.

His ass come out the house ready to assist with luggage AND THE DEVIL ROSE UP OUT OF ME LIKE ARE YOU DEAD ASS RIGHT NOW he runs — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

“Sacó su culo de la casa para ayudarla con las maletas. Entonces me salió el diablo de dentro, como diciendo ‘Ahora estás muerto’. Y salió corriendo”.

As I'm hitting him I guess the nurturing women ig her decided to protect "our mAn" and she tries HITS me BITTTTTTTTTCCHHHH — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

“Cuando comencé a golpearle, la mujer decidió proteger a “nuestro hombre” e intentó golpearme. La muy P*TA”.

His dum ass couldn't eat me to the door before I started beating his ass he was gone leave her outside with me too lol sad — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

“El cabrón no consiguió echarme antes de que comenzara a golpearle. Intentó echarnos a las dos. LOL, qué triste”.

Lejos de dejarlo así, Msixelaa volvió a casa con el equipaje de la chica y sin novio. En los siguientes días, recibió mensajes en los que le pedían que devolviera las cosas, pero entonces decidió vengarse:

¿Qué equipaje? ¿Estas gafas? Son buenas, ¿También las compraste tú?

Chao, deja de escribirme.