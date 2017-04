Esta foto de Beyoncé pidiendo comida ha generado muchos más memes de los que imaginas

El miércoles por la noche Beyoncé compartió algunas fotos de la fiesta de cumpleaños del vicepresidente de Rock Nation, Lemmy Santiago, que celebró con una cena privada para amigos y familiares.

Beyoncé, cómo no, estaba fantbulosa luciendo su tripita de gemelos en un vestido rojo, y sus fans, en un milisegundo habían convertido una de las imágenes en el beyonmeme de la semana.

Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el 26 de Abr de 2017 a la(s) 2:57 PDT

En esta ocasión, esta inocente foto de la diva pidiendo comida ha dado para hacer chistes de todo tipo y condición. Vamos al lío:

"I, as Beyoncé, will just have vegan icewater. The twins will have fried chicken, catfish nuggets, fries, mac & cheese, red beans & rice." pic.twitter.com/RoPc0mYcpJ — dad (@animalfriespls) 27 d’abril de 2017

"Yo, como Beyoncé, tomaré solo agua helada vegana. Los gemelos tomarán pollo frito, palitos de pescado, patatas, macarrones con queso y frijoles con arroz".

"I actually invented Lemonade so it should be free." pic.twitter.com/k8Yq3aGTLa — blaria. (@Keelectric_Lady) 27 d’abril de 2017

"Lo cierto es que yo inventé la limonada así que debería ser gratis".

"I only had an appetizer & a water..." pic.twitter.com/o3OqzVjAWv — eric ✌🏾 (@thetrillgent) 26 d’abril de 2017

"Yo solo tomé un aperitivo y agua...".

"Okay, I don't know who ordered the gratuity" pic.twitter.com/BRx82K88Zm — fox sin of greed 🐺 (@EatMyHeartOut_) 27 d’abril de 2017

"Ok, no sé quién dijo que dejaríamos propina...".

"take this $2.75 charge off here, I actually told y'all to take that soda back and then l ordered a water with lemon." pic.twitter.com/oX1yvuJbxD — XXII (@Ibelikeuhh_) 26 d’abril de 2017

"Quita estos 2,75 de aquí, les dije a todos que retiraran su pedido de refrescos y pedí agua con limón para todos".

Beyoncé: No, Blue has her own money. pic.twitter.com/0QAZ6oV83y — Bishop Petty (@_KingBlack90) 27 d’abril de 2017

"Beyoncé: no, Blue tiene su propio dinero".

Beyoncé: Let me just have the...Waitress: How about I have them make everything on the menu and you can make a choice after seeing them! pic.twitter.com/fxmHktctNg — Holy Alejandro (@HolyAlejandro) 27 d’abril de 2017

"Beyoncé: Me gustaría pedir...

Camarera: ¿Por qué no les digo que le cocinen todo el menú para que pueda elegir después de haberlo visto?".

Instead of the Mahi-Mahi, can I just get the one Mahi because I'm not that hungry? pic.twitter.com/UnlU16v5rp — masc potatoes (@CertifiedFool_) 27 d’abril de 2017

"¿En lugar de Mahi-Mahi, puedo medir solo un Mahi si no tengo tanta hambre?".

No, no tenemos ni idea de lo que pidió en realidad Bey a la camarera, pero en nuestra fantasía consideramos que tuvo que haber limonada, eso seguro.

[Vía EW]