Este meme sobre Obama y Biden hizo que el vicepresidente “se riera durante una hora”

Durante los ochos años del mandato de Barack Obama, la relación de éste con su vice presidente, Joe Biden, ha suscitado incontables bromas.

El “bromance” de ambos ha dado pie a infinidad de memes. Y, ahora, Biden ha escogido su favorito.

Según ha explicado Ashley, la hija de Biden, le mostró cientos de memes que había encontrado en internet sobre los dos. Y, al ver el siguiente, no pudo evitar estar "riéndose durante una hora":

"See? Doesn't this feel right?""Joe I'm not leaving my wife for you.""You said we'd be together forev-""8 years. I said 8 years." pic.twitter.com/C2PoAXCD00 — Ol' QWERTY Bastard (@TheDiLLon1) 17 de octubre de 2016

“¿Ves? ¿No te sientes bien?”

“Joe, no voy a dejar a mi esposa por ti”.

“Dijiste que estaríamos juntos para siemp…”.

“8 años. Dije 8 años”.

Pero este no es el único meme sobre ambos que merece pasar a la posteridad. Aquí van algunos otros:

biden: cmon you gotta print a fake birth certificate, put it in an envelope labeled "SECRET" and leave it in the oval office deskobama: joe pic.twitter.com/UTtv1JkE5o — jomny sun (@jonnysun) 11 de noviembre de 2016

Biden: Vamos, tienes que imprimir un certificado de nacimiento falso, ponerlo en un sobre con la etiqueta “Secreto” y dejarlo en el escritorio del Despacho Oval.

Obama: Joe.

Biden: I'm gonna throw his wig into the fireplace Obama: Joe don't Biden: One Horcrux down, 6 to go pic.twitter.com/YJt4gXYFfq — Hogwarts Logic (@HogwartsLogic) 16 de noviembre de 2016

Biden: Voy a tirar su peluca a la chimenea.

Obama: Joe, no.

Biden: Un horrocrux menos, solo quedan seis.

Joe: "What if we take batteries out of all of the remotes before we leave"Barack:" Joe we can't-"Joe: "Or we could cut all the cords" pic.twitter.com/wLD9Oe6Ugd — memes (@memeprovider) 11 de noviembre de 2016

Joe: ¿Y si sacamos las baterías de todos los controles remotos antes de irnos?

Obama: Joe, no podemos hacerlo.

Joe: O podríamos cortar todos los cables…

Barack: Sign here, and hereJoe: And then the adoption is final & you and Michelle are my parents?Barack: No, Joe pic.twitter.com/M5yf2SDuFG — Jill Biden (@JillBidenVeep) 13 de noviembre de 2016

Barack: Firma aquí y aquí.

Joe: ¿Y entonces la adopción será definitiva? ¿Tú y Michelle seréis mis padres?

Barack: No, Joe.

Joe: I'm going to ask Donald if he wants something to eatBarack: That's nice, JoeJoe: And then I'm going to offer him knuckle sandwiches pic.twitter.com/xYJ0k2QTX6 — Jill Biden (@JillBidenVeep) 13 de noviembre de 2016

Joe: Le preguntaré a Donald si quiere algo para comer.

Barack: Eso está bien, Joe.

Joe: Y luego le ofreceré un sándwich de nudillos.