Una exposición llevará un episodio de 'Black Mirror' a la vida real

Channel 4

En la biografía no autorizada de David Cameron Call me Dave, se nos contaba que el exprimer ministro británico, durante sus años universitarios, penetró la cabeza de un cerdo; un año después de supublicación, un hater con magnetismo televisivo, Donald Trump, se convertiría en presidente de los Estados Unidos.

Antes de que estas cosas sucedieran, Black Mirror las anticipó en sendos capítulos — Orgullo Nacional y El momento Waldo. Y es que, escierto: nuestro mundo actual se parece bastante al de la serie de Charlie Brooker.

Si no puedes contra la distopía, únete a ella: a partir de junio, en el Barbican Centre londinense, los aficionados podrán vivir una experiencia inmersiva, sintiéndose como si estuviesen dentro de un capítulo de Black Mirror.

Concretamente, en 15 Millones de Méritos.

Channel 4

15 Millones de Méritos, un episodio que Charlie Brooker escribió junto a su mujer Konnie Huq, nos presenta una realidad donde la población tiene que hacer méritos ejercitándose sobre bicicletas estáticas y frente a un televisor, para conseguir así llegar a un reality de talentos al más puro estilo The X Factor.

Esos televisores, en breve, los encontraremos en el hall del Barbican Centre, donde nos recibirá una instalación de dos metros basada en el capítulo de Black Mirror. Las múltiples pantallas emitirán fragmentos de 15 Millones de Méritos, ofreciendo así una entrada inmersiva al público que decida acercarse a Silk Street durante esos días.

Dicha instalación se enmarca en el Into the Unknown: A Journey Through Science Fiction, una exposición que repasa la historia de la ciencia ficción en la literatura, el cine, el arte, los cómics, la música e incluso los videojuegos. Además de espacios dedicados a Black Mirror, Into the Unknown también dedica instalaciones a Jurassic Park, Godzilla y Alien.

Into the Unknown: A Journey Through Science Fiction podrá verse del 3 de septiembre al 1 de junio.