¿Qué presidente de EEUU detuvo a más personas en la frontera?

Los inmigrantes protagonizan el debate público en Estados Unidos desde que Donald Trump presentó su candidatura como presidente. La presión sobre este colectivo ha ido en aumento desde que el magnate llegó a la Casa Blanca, y las opiniones sobre sus nuevas políticas migratorias son tantas como habitantes tiene el país.

Sin embargo, otra cosa son los datos. Las tres siguientes infografías muestran datos sorprendentes sobre la inmigración en Estados Unidos.

1. El mapa de los refugios

La ciudades santuario son aquellas que limitan su colaboración con las autoridades federales en temas de inmigración. Eso significa que si un inmigrante irregular es detenido o interrogado en alguna de estas ciudades, l a policía no le pedirá los papeles ni le preguntará por su estatus migratorio.

Según Immigrant Legal Resource Center hay al menos 633 condados que son territorio "santuario", y al menos 5 estados que limitan su cooperación con las autoridades federales migratorias (Oregon, California, Connecticut, Vermont y Rhode Island).

2. ¿Qué presidente detuvo a más migrantes en la frontera?

La siguiente infografía animada responde a esta pregunta. ¿De qué nacionalidad son los inmigrantes que llegan a la Frontera Sur de Estados Unidos? La inmensa mayoría no son mexicanos, sino centroamericanos.

3. Inmigrantes, no criminales

Entre 1990 y 2013 el número de inmigrantes irregulares se triplicó, pasando de 3,5 millones a 11,2 millones. Durante este mismo período, según datos del FBI, la tasa de delitos volentos (robo, violación o asesinato) se redujo un 48%, y la de delitos contra la propiedad (hurto, robo de vehículos o allanamientos) se redujo un 41%.

Según el American Immigration Council, no hay correlación entre inmigración y criminalidad. Es más, los inmigrantes son menos propensos que los nativos (estadounidenses) a cometer delitos graves. La inmensa mayoría de los inmigrantes no son criminales, no hay evidencia empírica al respecto. En cambio, la percepción de la población es contraria.

Las tasas de criminalidad en Estados Unidos van a la baja desde hace muchos años, al mismo tiempo que crece el número de inmigrantes ha crecido.