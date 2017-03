"Hasta que a la mujer africana no se le aseguren sus derechos, África no despertará"

Fotos de Cristian Palazzi.

Beatriz Novales es directora del programa de África del oeste y Magreb de Oxfam Intermón. Conversamos con ella al término de una expedición en el Chad, sobre la actualidad política y cultural de un continente del que no sabemos demasiado y que solemos juzgar como un todo. Empezamos hablando del África más moderna, la de los jóvenes e internet.

¿Cómo son los jóvenes africanos?

Cada vez hay más posibilidad de conectar con ellos. Las redes sociales han entrado en África con una fuerza increíble, fundamentalmente entre los jóvenes. Eso está permitiendo cambios muy interesantes, como que muchas veces no haga falta una organización formal de la sociedad civil para participar con procesos políticos, sociales y culturales.

¿Por ejemplo?

Conocí a uno de los activistas que estuvo detrás de las revueltas sociales en Burkina Faso. Me contaba cómo durante años se estuvo montando una red territorial no organizada: no es un partido político, no es una asociación con normas fijas, sino que es una gran red de gente que se va interesando por la política.

¿Y cómo es esa red?

Puede ser una peluquería, un café, allí se habla de política. Se fueron extendiendo a lo largo de todo el territorio de Burkina Faso, no solo en las ciudades. Cuando llegó el momento, la movilización fue masiva.

¿Qué prejuicios sobre África siguen vigentes?

Si se hiciera una entrevista aleatoria en la calle, a los europeos les saldría decir pobreza, conflicto, terrorismo, guerras, corrupción, elefantes, safaris. Dudo que saliera gente con capacidades, mujeres empoderadas, gente joven movilizada que organiza manifestaciones. Aquí han tenido sus 15-M, están sucediendo revoluciones culturales potentes y son prácticamente desconocidas. Se ve a África como un continente que espera que le salve la ayuda, cuando no es así.

¿No?

Ha habido un crecimiento económico y empiezan a haber empresas potentes. África no es un continente pasivo, ni muchísimo menos. Estos son algunos de los estereotipos que debemos empezar a cambiar.

¿Qué problemas comparten los países africanos?

Hablaremos del África subsahariana, porque el norte de África tiene características propias. Un problema común es la economía. Muchos de estos países tienen economías excesivamente dependientes de recursos naturales, de explotacion y exportación de hidrocarburos, petróleo, y minerales como el oro, el hierro, el algodón o el cacao...

¿Por qué es malo?

Estas materias no se manipulan en origen y por tanto no generan valor añadido. Eso las convierte en economías excesivamente dependientes y muy vulnerables a los cambios de precio. África ha conocido un crecimiento acelerado cuando los precios de las materias primas aumentaron a partir del 2000. El efecto de la crisis finaniera ha sido brutal.

Segundo problema común.

La gobernanza. Aunque estas economías tienen riqueza, no se redistribuye adecuadamente. No se invierte en políticas públicas que aseguren el acceso a los derechos básicos. Eso provoca que se enriquezca una élite que suele sacar su dinero a paraísos fiscales.

Además, se trata de economías basadas en lo rural, la mayoría de la población se dedica a la agricultura. Por lo tanto, las políticas agrícolas son absolutamente relevantes en el desarrollo africano, y son muy pocas. Menos del 10%, tal y como la convencion de Maputo exige.

¿Puede poner un ejemplo de lo que invierte un país africano?

La inverisón de Chad en educación, salud y agua está entorno al 2%. En cambio, invierte más del 10% en seguridad, Níger lo mismo. Esta distribución es devastadora para países con presupuestos tan bajos.

¿Tercer problema común?

El cambio climático está teniendo un efecto demoledor en la banda saheliana, ya está produciendo sequías más largas de lo habitual. Eso tiene graves consecuencias sobre seguridad alimentaria y las cosechas.

Cuarto problema común.

El terrorismo vincluado al yihadismo. Se ha ido extendiendo por Mali, Níger, Nigeria y Chad, especialmente.

Aparte de las consecuencias obvias, ¿qué provocan grupos como Boko Haram?

Uno de los efectos es el desvío de presupuesto que iría a desarrollo básico: se va a la seguridad. Me preocupa especialmente que estemos trasladando a los gobiernos africanos nuestra obsesión por la seguridad, la obsesión por la intervención militar como única forma de resolver el problema del terrorismo yihadista.

¿No la ves necesaria?

La intervención militar es innecesaria y muy perjudicial. Las raíces de este problema tienen que ver con la pobreza y la desigualdad.

"Tras la colonización se sustituyó esa élite por una élite africana que usurpó ese poder, que seguía siendo una élite extractiva y muy vinculada a las metrópolis"

¿Crees que un problema añadido es el vacío de poder que generó la descolonización?

Es curioso, el colonizador no se preocupaba en exceso de la población, tenía una visión absolutamente extractiva de lo que quería de los países africanos, nunca invirtió en desarrollo y eso hizo mucho daño. Pero tras la colonización se sustituyó esa élite por una élite africana que usurpó ese poder, que seguía siendo una élite extractiva y muy vinculada a las metrópolis. Esa gente seguía estudiando tanto en Londres como en París. Luego hay que decirlo, muchos gobernantes africanos han tenido un gran problema de gobernanza, de mala gestión de los fondos públicos, de corrupción.

¿Cuáles son los factores que explican esa corrupción?

Hay un libro de Carlos Sebastián que explica muy bien cómo a partir de los años 70 empiezan a generarse sistemas de partido único. En muchos países, aunque está empezando a haber cambios, muchos gobernantes han permanecido 40 años. Y aunque decían que estaban en sistemas multipartidistas, la realidad era otra. Estos partidos únicos siguieron manteniendo el poder gracias a una red clientelar político-económica que tejían su alrededor, y que mantenían a base de prevendas privadas. No necesitaban los votos para estar en el poder.

Pero alguien les votaba, ¿no?

Quienes les votaban era fundamentalmente la población rural, a quienes nunca se les hizo caso. Independientemente de lo que me pida y de lo que yo le de, voy a seguir en el poder. Esta ha sido una de las claves de la pauperización de África y del abandono de su propia población. Es muy cruel decirlo, pero es que no les hacía falta su propia población para mantenerse en el poder.

¿De nuevo, un ejemplo es el Chad?

Lo hemos visto en Chad claramente, Deby lleva un montón de años en el poder y hay una ruptura entre lo que la población puede hacer con su voto y lo que ocurre a nivel de gobierno. Los más afectados han sido siempre los más pobres. Y el analfabetismo es clave, sobre todo el de las mujeres. Unes ignorancia, analfabetismo con poder cerrado a nivel de gobierno y entiendes muchas cosas de las que han pasado en muchos países africanos.

En este contexto, ¿cómo ves el papel de la mujer en África?

Hay una frase que me gusta mucho de Xavier Aldekoa que dice que la mujer es la gran heroína olvidada de África. Primero porque es el motor de la economía, pero también de los pequeños negocios, y a pesar de ello es invisible. Por lo tanto, mientras a la mujer africana no le se aseguren los derechos, África no va a despertar.

¿Qué las frena?

Mientras no se asegure el acceso igualitario a la educación, a una salud sexual y reproductiva que haga que las mujeres no se mueran en el parto, será difícil. Ahí hay un obstáculo que compartimos con África, las instituciones informales, como la cultura, las convenciones sociales, las religiones, ese peso claustrofóbico que decide qué es lo que puede la mujer.

¿Y los ámbitos urbanos, no favorecen la relajación de estas instituciones informales?

En lo ámbitos urbanos está cambiando la sociedad, especialmente en África del sureste. Incluso en Nigeria están cambiando las relaciones. Pero hasta que no haya cambios reales sobre el acceso a la tierra, la apertura de cuentas corrientes, hasta que ellas no puedan controlar sus propios recursos y tener autonomía legal, muchas cosas segurirán igual. Por eso es tan importante asegurar el acceso de las mujeres al control de sus vidas.

¿Qué has aprendido de África?

Primero, las mujeres. Esa capacidad de arremangarse en contextos hostiles, de luchar y de tirar adelante, de defender a la familia. Segundo, Luego, África todavía tiene capacidad de ser solidaria, de dedicarle tiempo a las relaciones humanas, de mirar las cosas con más calma. Nosotros lo hemos perdido.

¿Podemos aprender políticamente de África?

Muchos académicos que estudian las organizaciones políticas y sociales africanas hablan de la posibilidad de sistemas alternativos, incluso políticos. Nos empeñamos en trasladar el modelo occidental a África y posiblemente no sea válido tal y como lo entendemos nosotros. El Banco Mundial, el FMI y organizaciones internacionales condicionan el sistema africano. Puede que haya que dejar más espacio a que ellos mismos generen sistemas alternativos más basados en la naturaleza, en un respeto por el otro, en una comprensión diferente de las relaciones sociales.