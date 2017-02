"La UE intenta ocultar el plan militar de la OTAN entre Sicilia y la costa de Libia"

Hipocresía, disparate repugnante, criminal… estas son solo algunas de las palabras con las que Javier de Lucas describe la gestión que los gobiernos europeos están haciendo del drama de los refugiados.

No son improperios gratuitos y sin conocimiento de causa. Si alguien tiene autoridad en España para hablar sobre esta cuestión es este académico murciano de 64 años.

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, también fue presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) entre 2008 y 2009. En 2015 publicó ‘Mediterráneo, el naufragio de Europa’ (Tirant lo Blanch), con prólogo de Sami Naïr.

"Los europeos no sabemos lo que estamos pagando por la flota disuasoria de la OTAN en el mar Egeo"

De Lucas atiende al teléfono cuando faltan pocas horas para la gran manifestación que recorrerá las calles de Barcelona bajo el lema ‘Volem acollir’ (Queremos acoger). El objetivo de la protesta, que tendrá lugar el sábado 18, es presionar a las instituciones para que respeten el derecho internacional y cumplan con las cuotas de refugiados que se comprometieron a acoger.

PlayGround: La Unión Europea solo ha reasentado a 12.000 de los 160.000 refugiados procedentes de Italia y Grecia a que se había comprometido.

Javier de Lucas: La Unión Europea tiene una voluntad obsesiva de quitarse de encima la responsabilidad en la recepción de refugiados obviando que no se trata de moralina sino de un estricto deber jurídico.

¿La UE incumple su propia legislación?

Sí. Y es demoledor el mensaje que está lanzando: somos capaces de actuar contra nuestro propio derecho cuando se trata de cumplir leyes que no interesan. Las obligaciones jurídicas con los refugiados suponen compromisos que los gobiernos no han presupuestado porque no quieren acometerlos.

"Alemania se queda con los refugiados sirios porque son cualificados, a los afganos los desecha"

¿Qué otras acciones debemos reprocharle a la UE en materia de refugiados?

Su obsesión por la externalización, tratar de que sean terceros países los que asuman la carga del cumplimiento de los deberes jurídicos. Es terrible es que se tengan que hacer cargo de la situación países que no ofrecen garantías para el respeto de los derechos humanos.

Como Turquía.

El pacto de la UE con Turquía es repugnante. El Gobierno de Erdogan no cumple ni mucho menos con las exigencias de Copenhague para ser un estado miembro. El respeto a los derechos humanos brilla por su ausencia en Turquía, sobre todo a raíz del fantasmagórico intento del golpe de Estado, que ha servido a Erdogan para hacer purgas y recortar derechos.

También se está delegando la responsabilidad en un estado fallido como Libia.

Es un disparate que la UE pretenda que Libia sea el estado de contención de la ruta central del Mediterráneo, por la que migrantes y refugiados tratan de llegar a Europa. Es un estado fallido con dos gobiernos fantasmas, donde nadie es capaz de controlar el territorio y donde campan a sus anchas las mafias y las franquicias de Al-Qaeda e ISIS. Es imposible que un estado así ofrezca garantías de cumplimiento de los derechos humanos.

Pero Bruselas se escuda en que ha desplegado barcos de Frontex en esta zona del Mediterráneo.

Que la señora Moguerini (alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad) disfrace como intervención humanitaria el plan militar que se está desarrollando entre Sicilia y las costas libias me parece muy grave. Han rebautizado esta intervención para tratar de ocultar que es una operación militar de disuasión y control, no de salvamento y rescate. Es una vergüenza que tengan que ser ONG como Médicos Sin Fronteras quienes realicen estas operaciones de rescate.

De todos modos, la UE saca pecho diciendo que ahora llegan muchos menos refugiados.

Cuando la Comisión Europea hace su balance tan autocomplaciente y dice “Mirad qué bien van las cosas, ahora ya no llegan refugiados por el mar Egeo ni se ahogan en él”, es evidente que esto es gracias al pacto con Turquía. No se dice nada de que los europeos estamos pagando por la presencia de una flota de la OTAN en el mar Egeo con carácter disuasorio.

"Es muy grave que la UE disfrace de acción humanitaria el plan militar que desarrolla entre Sicila y la costa libia"

Los partidos xenófobos siempre han hecho demagogia con la cuestión de los refugiados. ¿Le preocupa que la UE utilice un lenguaje similar?

Me da vergüenza cuando nos ponemos a predicar contra Trump, porque el nivel de perversión del lenguaje que hemos alcanzado en la UE con el apoyo imprescindible de los medios de comunicación también es muy alto. La opinión pública ha tragado con esta perversión del lenguaje y ha aceptado que quienes eran perseguidos y tenían necesidad de ayuda ahora son gente que nos da miedo y tenemos que protegernos de ellos.

Usted es muy activo en España en la lucha por el cierre de los CIE, pero también denuncia la situación en los centros de internamiento de refugiados en territorio europeo.

Los peticionarios de asilo, mientras están pendientes de la solicitud de refugio, no son criminales que hayan de ser internados ilegítimamente y privados de libertad de movimientos. Los centros de internamiento donde las autoridades evalúan quién es refugiado y quien no, y donde se les priva de la libertad de deambular es una de las violaciones más groseras y más repugnantes del derecho internacional de refugiados. Me repugna que ACNUR no haya sido más activo en la denuncia de esta gravísima violación.

¿Qué objetivo tiene la privación de libertad en estos casos?

Esa violación pretende hacer ver a los refugiados que no hay esperanza para el cumplimiento exquisito del derecho internacional del refugiado, y que van a ser tratados como inmigrantes irregulares, o incluso como sospechosos de terrorismo.

Estados como Alemania han comenzado a deportar refugiados procedentes de países como Afganistán.

Este hecho muestra la gran hipocresía de los gobiernos europeos, e incluso del de Angela Merkel, que había sido el más fiel al cumplimiento del derecho internacional del refugiado. Ahora, el gobierno alemán realiza una selección absolutamente criminal por país de origen, decidiendo qué refugiado devuelve y cuál no. Esto supone la violación del principio más elemental del derecho internacional del refugiado, que es no devolver a las personas que huyen al país del que han tenido que huir.

Realmente, ¿qué diferencia hay entre Afganistán y Siria desde el punto de vista del peligro que sufre la población?

En el caso de Afganistán el peligro no solo procede de los talibanes. El propio Ejército afgano o los efectos colaterales de los drones utilizados de las fuerzas aliadas de Estados Unidos y de la OTAN también provocan la muerte de personas inocentes.

Entonces, ¿por qué Alemania prefiere a los sirios?

Aunque no son inmigrantes sino solicitantes de asilo, los afganos no interesan porque no son trabajadores atractivos para su mercado de trabajo. Alemania siempre ha preferido a los refugiados sirios porque buena parte de ellos son personas con cualificación profesional y, por lo tanto, fácilmente reciclables en el mercado de trabajo alemán, incluso con puestos particularmente importantes.

Esto concuerda con la lógica del desecho de la que hablaba Bauman.

Todas estas personas entran en el mismo concepto de mano de obra vulnerable, desechable y reemplazable, que no se maneja conforme a la lógica de derechos sino conforme a la coyuntura del mercado interno y del mercado global.

Dinamarca tampoco se queda atrás al reducir el asilo a una cuestión material.

Así es. Aunque ha tenido poca repercusión en la opinión publica, la ley aprobada por el Parlamento de Dinamarca también atenta contra los derechos humanos porque que ha mercantilizado el derecho de asilo. Lo podríamos denominar el copago del derecho de asilo, lo cual también supone un escándalo.