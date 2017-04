Kenny G da un concierto en el único sitio del que no puedes huir: un avión en pleno vuelo

WFLA News Channel 8 / YouTube

¿Quién no recuerda a Kenny G, el saxofonista más famoso de los 80 y los 90?

Vale, de acuerdo: puede que haya que hacer un poco de repaso.

Haz play a esto.

Sí, bien visto: alguien debería llamar al defensor del menor por este vídeo.

En cualquier caso, ¿sabéis ya de quién hablamos? Kenny G quizás tuviese peso en la música pop de los ochenta y los noventa pero, en los últimos años, ha terminado convertido de forma irremediable en una parodia de sí mismo —algo que, siendo Kenny G y como habéis podido comprobar en el videoclip de arriba, no era muy difícil, francamente.

Ahora bien: imaginaos estar en un avión; en pleno vuelo, de hecho. Imaginad que estáis volando de Tampa (Florida) a Los Angeles (California) y, de repente, os veis en medio de un concierto en directo de Kenny G.

Bueno, la verdad es que no hace falta que os lo imaginéis.

Dentro vídeo.

El vídeo habla por sí solo: en medio de un vuelo, Kenny G ofreció una pequeña actuación a los pasajeros, paseando arriba y abajo del avión, por el pasillo, para que todos los allí presentes pudieran disfrutar del show. Y no: no había escapatoria alguna.

¿Qué explicación hay detrás de este momento tan freak? Al parecer, la compañía aérea estaba recaudando dinero entre la tripulación para Relay for Life, una asociación que lucha contra el cáncer. Si llegaban a los 2.000 dólares recaudados, Kenny se ofrecía para dar un concierto en pleno vuelo. Y sí: llegaron a esos 2.000 $.

Esperamos que, en este caso, actuase el altruismo, no las ganas de escuchar (horror) One More Time o The Moment.

¿Imagináis las palabras de la azafata antes de dar paso a Kenny?

“Abróchense el cinturón. Pongan sus asientos en posición vertical. Prepárense para una actuación en directo de Kenny G”.