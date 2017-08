El sitio porno xHamster se ofrece a producir una tercera temporada de 'Sense8'

Netflix

El anuncio pilló por sorpresa a su legión de fans. “Después de 23 episodios, 16 ciudades y 13 países, la historia del grupo Sense8 ha llegado a su fin”. Caras de pasmo.

Con la segunda temporada recién estrenada, Netflix avisaba de que no habría más Sense8. La plataforma cancelaba el título sin dar muchas explicaciones, y el fandom rugió. La presión fue tan intensa que Netflix decidió recular y prometer un colofón digno a la serie: un episodio especial de dos horas que se estrenará en algún momento del próximo año. Pero podría haber mucho más que eso. Toda una nueva temporada que llegaría a través de un nuevo canal: xHamster.

Sabemos que es poco convencional, pero queremos revivir la serie. No hablamos de una parodia, sino de revivir la serie tal y como es — Alex Hawkins, vicepresidente de xHamster

El popular sitio porno se ha ofrecido a dar continuidad a la historia de Sense8. En una carta abierta dirigida a las hermanas Wachowski, el gigante de la industria para adultos ofrece presupuesto y medios para producir toda esa tercera temporada que Lana asegura estar ya escribiendo.

“Sabemos que es poco convencional, pero queremos revivir la serie”, escribe Alex Hawkins, el vicepresidente de xHamster. “No hablamos de una parodia [porno], sino de revivir la serie tal y como es”.

Hawkins alardea de números —xHamster está entre las 100 webs más visitadas del mundo— y sugiere que no tendrían problemas para igualar el presupuesto de Netflix. “ Tenemos la audiencia y tenemos los ingresos. A diferencia de lo que pasa en Netflix, no tendríais que competir por una parte del presupuesto de producción; el presupuesto sería vuestro”.

Además, dice Hawkins, en xHamster tienen también “disposición”. “Sabemos que una serie sobre perversidad poliamorosa es difícil de vender para una plataforma mainstream como Netflix, pero nosotros no tenemos esas limitaciones, y además entendemos incondicionalmente la interconectividad de las sexualidades más allá de los límites habituales”.

En declaraciones a Screencrush, el propio Hawkins reitera la oferta de su empresa y deja en el aire un par de interesantes preguntas sobre nuestros hábitos de consumo de productos culturales.

“ ¿Abriría posibilidades para la trama que la serie fuera trasladada de una corporación mainstream a una plataforma que no es sexofóbica? ¿Se sentiría cómoda una audiencia mainstream acudiendo a una plataforma conocida por su contenido para adultos? Lo que admiramos de las Wachowski y de la serie en particular es que asumen riesgos. Creo que somos una red emergente, y me encantaría oír lo que podrían hacer con nosotros”.

Ahí queda el ofrecimiento.