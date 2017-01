Los 10 videojuegos más esperados de 2017

2016 ha sido uno de los años más revolucionarios del siglo XXI para la industria de los videojuegos. Por primera vez, las ventas de juegos móviles han superado a las de las consolas, algo que ha tenido mucho que ver con el fenómeno Pokémon Go y con grandes lanzamientos como Super Mario Run.

Sin embargo, los juegos para móviles continúan siendo sorpresas que aparecen con poca antelación, por lo que todas las miradas están puestas en los títulos que aparecerán para PC, PS4 y XBOX One. Por el momento, parece que 2017 será un año continuista en lo que a grandes sagas se refiere, pero en el que las empresas también apostarán por nuevos productos dispuestos a competir con las franquicias históricas.

Estos son algunos de los juegos más esperados en los siguientes 12 meses:

1- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

2017 puede ser el año de resurrección para Nintendo. Después de pasar por una mala racha histórica, sacará al mercado Nintendo Switch, la consola híbrida que se espera para marzo. Junto a ella llegará el nuevo gran juego de The Legend of Zelda, del que se esperan maravillas gracias a su conseguida ambientación y a su sistema de mundo abierto con el que se podrá explorar todo Hyrule.

2- Red Dead Redemption 2

Rockstar Games, los mismos que cada cierto tiempo nos deleitan con un nuevo GTA, lo han dispuesto todo para la secuela del mejor western para videojuegos que se ha hecho nunca. Red Dead Redemption 2 llega sin prisas, siete años después del original, por lo que se espera que como mínimo iguale a la gran jugabilidad e historia del primero.

3- Resident Evil 7

La saga que puso de moda los videojuegos de zombies lleva años de capa caída. Desde la quinta entrega, cuando se confirmó que los videojuegos de terror se habían convertido en historias de acción con zombies de por medio, no han vuelto a ser lo que eran. Sin embargo, el tráiler del séptimo juego (con el añadido de la Realidad Virtual) promete volver a los orígenes, haciendo estremecer al jugador en cada pantalla.

4- Mass Effect: Andromeda

La trilogía de Mass Effect fue una de las más laureadas de la última década. El Space Opera consiguió poner de acuerdo a la mayoría de seguidores de los videojuegos espaciales con una historia trepidante que tuvo un gran inicio y un mejor final. Ahora, la trama se situará 80 años después de la tercera entrega, con muchos más desafíos que pondrán en jaque a un protagonista que ya se ha ganado al público con tan solo aparecer en el tráiler.

5- Horizon: Zero Dawn

De entre todos los títulos de mundo abierto que aparecerán en 2017, este probablemente sea el más original. En Horizon, los humanos no están en lo alto de la cadena alimenticia, sino que viven en un mundo liderado por dinosaurios-robots. Como un cavernícola dispuesto a hacer la revolución con unos pocos recursos, los jugadores podrán experimentar cómo sería no pertenecer a la raza que marca el compás del planeta.

6- Detroit: Become Human

Quantic Dream, compañía especializada en aventuras gráficas —e impulsora del famoso Heavy Rain—, volverá a abrir el debate sci-fi de la ética de los robots a través de un videojuego en el que cada decisión marcará el rumbo de la trama. Un título imperdible para los que buscan algo más que aporrear botones.

7- For Honor

Después del éxito de Watch Dogs 2, Ubisoft vuelve a la carga con una increíble aventura bélica a tres bandas. Vikingos, samurais y caballeros se verán inmersos en un conflicto en el que el honor lo será todo para vencer. Los que busquen acción a raudales y un entretenimiento sin descanso, verán en este juego una gran oportunidad para unir culturas de la manera más violenta.

8- NieR: Automata

En 2010 se estrenó NieR, un juego de rol que agradó y disgustó a partes iguales. Ni mucho menos se convirtió en el juego del año. Sin embargo, su secuela llega en otra dirección y con el desarrollo de Platinum Games, que ha conseguido un gran prestigio gracias a títulos como Bayonetta, así que las expectativas no podrían estar más altas.

9- Prey

Prey (la versión de 2006) es uno de esos juegos malditos de los que no se consiguen sacar secuelas por más que se abran decenas de proyectos. Pero Arkane Studios ( Dishonored) ha cogido la franquicia después de que estuviera muchos años abandonada, y nos ha regalado un misterioso tráiler de lo que promete ser un juego que hará historia.

10- God of War

No por nada, Kratos se ha convertido en el tercer mejor personaje de videojuegos del Siglo XXI. Después de su gran paso por PS3, el protagonista de la saga de God of War recibirá un pseudo-reboot en el que se enfrentará, por primera vez, contra dioses de la mitología nórdica. Si ya fue duro con Zeus, no imaginamos cómo será su enfrentamiento contra Odín.