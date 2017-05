Los 10 videojuegos más influyentes de la historia, según The Guardian

Aunque la historia de los videojuegos es corta, no hay duda de que ha sido intensa. Solo 40 años nos separan de los primeros intentos de crear este fenómeno de masas. Pero la evolución que ha dado en estas cuatro décadas es tan increíble que ya podemos contar con cientos de juegos que han marcado época.

Como homenaje a esta historia, en The Guardian han elaborado una lista de los 10 videojuegos más influyentes desde que nacieran a finales de los 70. Faltan algunas ideas como el origen de los eSports o de las historias gráficas, pero sin duda son títulos indispensables para cualquier gamer:

1- Multi-User Dungeon (MUD), 1978

Aunque no fue el primer juego registrado como tal, pues anteriormente ya se había experimentado con otros basados en códigos de texto (Zork o Colossal Cave Adventure), este juego de rol implantó mecánicas originales que derivaron en títulos masivos en línea como World of Warcraft.

2- Pac-Man, 1980

El famoso Comecocos de Namco marcó época por muchas razones. Fue la recreativa más famosa del momento, desarrolló los bonus y los enemigos de IA y, sobre todo, creó un símbolo muy identificable que se ha convertido en una pieza clave de la industria de los videojuegos.

3- Tetris, 1984

Tetris fue el primer videojuego de gran éxito que podría considerarse indie, ya que fue diseñado por un trabajador de la Academia de Ciencias de Moscú y funcionó en ordenadores mucho antes de llegar a las consolas portátiles. Fue en estas donde se consolidó, pero sobre todo marcó un nuevo género basado en puzles abstractos y muy adictivos.

4- Elite, 1984

Mientras Tetris triunfaba con las mecánicas simples, los desarrolladores David Braben y Ian Bell estuvieron más de dos años diseñando un complejo videojuego basado en Isaac Asimov y 2001: Odisea en el espacio. Elite permitía a los jugadores a forjar su propia aventura en el espacio, que iba mucho más allá de los combates a través de un mundo abierto comercial y lleno de aventuras. Sin duda, un claro precedente para todas las aventuras espaciales de la actualidad.

5- Super Mario Bros, 1985

A mitad de los 80 llegábamos a la madurez de un fenómeno con la consolidación de su mayor símbolo. Nintendo, compañía que ya había desarrollado plataformas con Donkey Kong y el primer Mario Bros, perfeccionó su idea con un videojuego que cambió el paradigma. A día de hoy, sigue sigue garantizando tanto entretenimiento como entonces.

6- Doom, 1993

El debate sobre si Doom fue el primer survival horror real en primera persona sigue vigente, pero no hay duda de que fue el que más influencia tuvo. Su diseño de niveles, su mundo de ciencia ficción y sus originales antagonistas marcaron una tendencia que podemos observar hoy día en un gran número de juegos actuales.

7- The Legend of Zelda: Ocarina of Time, 1998

Junto a Dragon Quest o Final Fantasy, la saga de Zelda definió el género de rol, que tanto ha marcado lo que triunfa hoy día (véase Breath of the Wild). No por nada Ocarina of Time es el videojuego mejor valorado por Metacritic. La diversidad de su mundo, sus puzles únicos y su rica historia le siguen haciendo insuperable.

8- Metal Gear Solid, 1999

El precursor más directo de los juegos de sigilo también trajo consigo una de las mejores narrativas que se han visto nunca en la historia de los videojuegos. Hideo Kojima diseñó para Konami un videojuego que no ha hecho más que mejorar en cada entrega, y de paso se impuso como la mayor estrella del mundillo.

9- Grand Theft Auto III, 2001

Después de que DMA Design diseñara dos títulos míticos en 2D protagonizados por una ciudad donde el tráfico de droga impera y la delincuencia está a pie de calle, por fin se pasaron al 3D de una forma inmejorable. Todos los juegos callejeros de este calado tienen su base en GTA III, donde teníamos toda la ciudad por explorar y un protagonista único en la saga.

10- Spelunky, 2008

Spelunky fue uno de los gérmenes principales del auge de los juegos indie. En una industria que comenzaba a basarse demasiado en los gráficos y la acción apresurada, este videojuego trajo de vuelta las mecánicas de los juegos de mesa y demostró que no hacía falta ser un desarrollador millonario para llegar al público.