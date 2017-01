¿Es 'El viaje de Chihiro' una metáfora sobre la prostitución infantil?

De entre todos los éxitos de Studio Ghibli, hay uno que sobresale por encima del resto: El viaje de Chihiro. La película de 2001 se ha adentrado en la cultura pop del mismo modo que Star Wars o Mickey Mouse. Niños y adultos de todo el mundo han disfrutado con la fantástica aventura de Hayao Miyazaki y su merchandising ha sido un éxito de ventas a nivel global.

Sin embargo, su aparentemente inocente viaje oculta un mensaje oscuro y dramático. Porque, además de ser una compleja metáfora sobre el ecologismo y la inocencia, también parece ser una alegoría a la prostitución infantil.

Tal y como destaca el libro Hayao Miyazaki e Isao Takahata: vida y obra de los cerebros de Studio Ghibli de Juan Manuel Corral ( Dolmen Editorial), desde Internet han surgido muchas teorías en torno al mensaje sobre la explotación infantil que da el largometraje. El propio Miyazaki ha sido preguntado en más de una ocasión sobre si la teoría es real, y nunca lo ha negado.

“La sociedad japonesa está claramente marcada por el sexo. De hecho, creo que la forma más adecuada para simbolizar el mundo moderno es la industria del sexo”, respondía Miyazaki en una entrevista.

Pero, ¿cómo se refleja en la película?

La primera similitud se encuentra en el propio argumento. Lo explica Corral en su libro:

“En El viaje de Chihiro, la protagonista es una niña de diez años que se ve envuelta en un mundo del que no puede escapar, a no ser que encuentre un trabajo que la haga desarrollarse como persona […] A Chihiro no le quedará más remedio que seguir los consejos de un enigmático muchacho llamado Haku, el cual le asegura que si quiere recuperar a sus progenitores tiene que encontrar un trabajo en una casa de baños termales que dirige una vieja de nombre Yubaba”.

El argumento refleja que la madurez solo puede conseguirse con trabajo duro y labrado por uno mismo. No obstante, hay varias coincidencias que esclarecen que podría ocultar algo más.

Chihiro se encuentra sola después de ser "abandonada" por sus padres, convertidos en cerdos tras un gran atracón de comida. Este suceso es una clara referencia a que la irresponsabilidad de los padres puede llevar a que un hijo tome las decisiones equivocadas y, en el peor de los casos, a ser engañados por otros adultos.

Al final de la película, Chihiro vuelve con sus padres como si nada hubiera ocurrido; una evidencia de que su inocencia, después de ser arrebatada, se ha restaurado.

Que el trabajo se lleve a cabo en unas aguas termales no ayuda a rebatir la teoría. Aunque en Japón asistir a estos lugares es una tradición que nada tiene que ver con el sexo, durante el período Edo (1603-1868) las aguas termales también funcionaban como burdeles.

Los hombres de alto poder monetario asistían al lugar para conocer a mujeres e intercambiar favores sexuales con ellas. A las mujeres se les llamaba “yuna”, y se les conocía como “mujeres encargadas de lavar la espalda y peinar los cabellos de los hombres”. Obviamente, hacían mucho más que eso.

Pero la figura más interesante se encuentra en el personaje de Yubaba. Su propio nombre es el que se utilizaba para denominar a la “madame” del balneario, que controlaba a las yunas y les enseñaba el oficio.

En la película, se supone que Yubaba se encarga de organizar el “balneario de los Dioses”. Pero aquí, de nuevo, encontramos una pista. Todos los visitantes de las aguas termales son hombres, a excepción de algunos que, por pertenecer a especies amorfas, ni siquiera parecen tener un género determinado.

Además, se observa una clara comparación de Chihiro con las meretrices de la Edad Media.

Según Corral, “a las cortesanas se les despojaba del nombre para atraparlas en su condición. En el guion de Miyazaki, Chihiro pierde el suyo y no podrá escapar del influjo de Yubaba hasta que se recupere. La niña es reubatizada como Sen […]. En japonés, Sen significa “mil” pero también se utilizaba en otras épocas para definir a las prostitutas de rango inferior”.

Otra prueba clara se encuentra en Kaonashi (Sin cara). El espíritu que acompaña a la niña a lo largo de su viaje le ofrece dinero en forma de las fichas que se utilizan para el balneario. Muchos han alegado que el espíritu intenta comprar su virginidad con este acto, de manera que Chihiro no solo se vería forzada a trabajar como prostituta sino que llegaría a ejercer.

Aun así, la interpretación más lógica es la que dan en un artículo del portal Onion and Artichoke. Kaonashi no está intentando comprar su virginidad, pero quiere hacerse amigo de Chihiro. De esta forma, recurre a los métodos que ha visto en el balneario para hacerlo. Es decir, ofreciendo fichas a cambio de afecto.

Los teóricos más descabellados llegan a relacionar la escena del baño del Dios del río con una experiencia traumática de una joven prostituta con un cliente guarro.

También se compara a los pequeños suwatari con ladillas.

Pero ambas parecen exageraciones para dar más fuerza el mito y, desde luego, la anécdota del dios del río se observa como una crítica a los peligros de la contaminación por encima de cualquiero otra cosa.

Una explicación de la obsesión que tenía Miyazaki con los peligros de la explotación infantil aparece en el libro Starting Pint. Como explica corral, el director “fue testigo de un documental que denunciaba el trabajo infantil en Perú y sus imágenes le impactaron tanto que decidió no olvidarlas nunca”.

Miyazaki compartió su idea con el colaborador Toshio Suzuki, y este le explicó que había oído una historia similar de una niña que se ganaba la vida en un club. Suzuki describió así la conversación:

“Muchas de las chicas que trabajan en cabarets son jóvenes tímidas que han recalado allí, y lo mismo ocurre con los hombres que van a esos lugares. Se dice de estas salas que son los lugares donde se inicia el aprendizaje de la comunicación”.

Del mismo modo que las jóvenes explotadas en cabarets, Chihiro pierde su inocencia en su paso por el balneario/postíbulo. Ella madura mientras observa los peligros que se encuentran ahí fuera y solo consigue reponerse cuando vuelve a ser una niña. Cuando al fin logra regresar a la candidez de su vida anterior.