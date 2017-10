Le llaman el “Dios de Hollywood”. Ahora sabemos que lleva décadas siendo un depredador sexual

Getty Images

La mala fama siempre ha acompañado al productor Harvey Weinstein: desde sus modales propios de un capo mafioso, hasta sus trifulcas con directores por interferir en el montaje de las películas, recibiendo así el apodo de ‘Harvey Manostijeras’, son muchas las voces que han criticado al que fuera padrino temprano de directores como Quentin Tarantino o Steven Soderbergh.

Esta semana, sin embargo, el personaje subía enteros en la escala de abyección: según un reportaje de The New York Times, durante sus treinta años en la industria Harvey habría acosado sexualmente a secretarias, actrices y modelos cercanas a él. De entre aquéllas que lo han querido hacer público, se encuentran nombres como Ashley Judd, Ambra Battilana o Rose McGowan.

Entre las alegaciones, que incluyen tocamientos, exhibicionismo y proposiciones indecentes en supuestas reuniones de trabajo, el equipo legal de Weinstein asegura que hay numerosas falsedades, razón por la cuál están dispuestos a tomar medidas legales. La abogada Lisa Bloom quiere quitar hierro al asunto, alegando que Harvey es tan solo “un viejo dinosaurio que está aprendido nuevos modales”.

“Le he explicado a mi cliente”, continúa Lisa, “que, al ser una persona de responsabilidad en la industria, no importan tanto sus intenciones, sino las palabras que usa y cómo se proyecta, ya que, para algunas personas, sus formas pueden ser consideradas inapropiadas, incluso intimidantes”.

El cinismo no solo ha venido del gabinete que le defiende, sino también del propio Weinstein: el productor, en un comunicado que le ha publicado Times, lejos de negar las acusaciones de acoso sexual, las excusa. “Vengo de los sesenta y los setenta, donde las reglas de comportamiento en el espacio de trabajo eran muy diferentes a las de ahora”.

“He aprendido, sin embargo, que eso no es una excusa, ni en la oficina ni fuera de ella”, intenta disculparse, más adelante. “No lo es para nadie”.

“Soy consciente de que la forma en la que me he comportado con algunas compañeras en el pasado ha causado mucho dolor, y pido perdón por ello. Estoy tratando de ser mejor persona de ahora en adelante, y sé que me queda mucho trabajo por hacer”, añade.

“Respeto a las mujeres y me arrepiento de lo ocurrido estos años”, termina. “Como escribió Jay Z en 4:44, ‘no soy el hombre que creía ser, y debería serlo, aunque solo fuera por mis hijos’. Esas palabras me representan, ahora mismo”.

Nota importante: durante la época en la que se dieron algunos de los abusos que cifra The New York Times, Weinstein todavía estaba casado. Esto explicaría su bochornosa apropiación de los versos de Jay Z, que no hacen más que restar veracidad a sus disculpas: Harvey, con dicha cita, parece más preocupado de no dañar a sus seres queridos que de reconciliarse con aquellas compañeras de las que abusó.