Las transparencias vuelven a jugarle una ¿mala? pasada a Kendall Jenner

Kendall Jenner es una fiel defensora del movimiento 'free the nipple', y no se puede decir que no predique con el ejemplo: basta con ver alguno de sus robados, como el de esta fiesta en la playa de Mykonos, o el de esta salida con sus amigas por Nueva York, para cerciorar que Jenner no tiene reparos a la hora de marcar con orgullo sus pezones.

La última vez que Kendall ha lucido transparencias, sin embargo, ha sido este domingo, también en Nueva York, cuando un fotógrafo la cazó con un blusa rosa que dejaba muy poco lugar a la imaginación.

La hermanastra de Kim Kardashian ha vuelto a ser ridiculizada por mostrar su cuerpo de la forma en la que ella ha decidido —hola, TMZ—, haciendo que su ropa no solo transparente la fisionomía de la modelo: también los vicios de los que, a sueldo, la juzgan por vestirla.