Así se ha transformado "la peor película de la historia" en una obra de culto

Todos amamos alguna película que, objetivamente, sabemos que es horrible. Ya sea Fast & Furious, que no deja de aportar situaciones espectaculares, o Batman y Robin, en la que “George Clooney tampoco estaba tan mal”, las pelis malas —algunas— tienen su atractivo.

Pero son pocos los filmes que, de tan mal hechos que están, acaban convirtiéndose en grandes películas de culto. Es el caso de The Rocky Horror Picture Show (1975) o de Plan 9 del espacio exterior (1959). Pero hay una que supera con creces al resto: The Room (2003).

Al contrario de las películas anteriormente citadas —que no terminan de tomarse en serio a sí mismas—, The Room encanta a los fans porque falla en todo lo que intenta hacer bien. El director Tommy Wiseau quería que esta fuera su gran obra; un drama romántico de cariz independiente que le lanzara al estrellato. Y de hecho consiguió que triunfara... pero no precisamente por su calidad fílmica.

La película es un total despropósito. El personaje de Wiseau, que también ejerce como protagonista, está totalmente fuera de lugar. Es un banquero de San Francisco con look de estrella de rock y una sabiduría digna de Gandalf. Per, aunque sus diálogos intentan ser profundos, entre los tópicos que utiliza y su poca calidad actoral, acaba quedándose como una broma pesada.

Tampoco mejora con las múltiples tramas secundarias que se abren y nunca se cierran, ni con las absurdas escenas de sexo –en ocasiones parece que se esté penetrando el ombligo en vez de la vagina– que se hacen eternas. Pero, aunque son muchos más sus fallos y sus rarezas (desde errores de raccord abismales hasta interminables tomas del Golden Gate para llegar al mínimo tiempo que debe tener un largometraje), hay dos que superan al resto:

1. En primer lugar, hay un cambio de actor que no se justifica en ningún momento ni se intenta disimular de ninguna forma.

2. La habitación en la que discurre la mayor parte de la película –de la que no para de entrar y salir gente sin explicación aparente– está llena de cuadros de cucharas.

Wiseau ha intentado justificar esto como una "metáfora del capitalismo". Aun así, según los actores que participaron, ni siquiera se molestaron en cambiar las fotos que aparecían predeterminadas en los marcos que compraron como atrezo para la estancia.

Pero... ¿cómo se ha convertido este despropósito en una película de culto que llena salas en todo el mundo?

Para poder explicarlo hay que meterse en la piel de Michael Rousselet, cineasta denominado el “paciente cero” de la conversión de The Room en el mayor exponente del cine trash. Corría el año 2003 cuando Rousselet vio un enorme cartel de la película. La curiosidad le llevó hasta el cine más cercano, donde el taquillero le advirtió de que "es peor que recibir un hachazo en la cabeza".

Sin embargo, la tendencia al masoquismo de Rousselet hizo que tuviera aún más ganas de verla, así que compró la entrada y se asombró ante la que no tardó en denominar “la peor película de la historia del cine”. Lejos de salirse de la sala a mitad de proyección, decidió tomársela como una broma… y se divirtió más que nunca.

Rápidamente se corrió la voz y miles de personas acudieron en masa a ver el despropósito de Wiseau. Aunque estaba condenada a quedar en el olvido, acabó siendo un pequeño éxito. Y el fandom, que cada vez fue a más, presionó al director para que lanzara la película en versión DVD, formato que terminó de convertirla en una obra de culto entre los amantes de las rarezas cinematográficas más estrafalarias.

En la actualidad, la película ha cobrado más importancia que nunca. James Franco ha cogido el libro The Disaster Artist (2013), que resume la loca producción de The Room, para poner en marcha The Masterpiece, una película en la que él mismo interpretará a Tommy Wiseau. Le acompañarán Dave Franco, Seth Rogen, Josh Hutcherson, Zac Efron, Sharon Stone y el mismísimo Bryan Cranston.

La idea de James Franco es convertir The Masterpiece en su propia Ed Wood (la película de Tim Burton sobre el peor director de Hollywood). En definitiva, quiere convertir una película sumamente horrible en un mítico biopic humorístico.

La historia no podría tener más potencial. El caracter excéntrico y excesivo del director ha dado pie a decenas de rumores que especulan sobre en qué se gastó los seis millones de dólares que tuvo para producir la película. También se propagan ideas sobre por qué necesitó la friolera de seis meses de rodaje. Y las anécdotas desilusionantes de los actores, que por entonces eran recién llegados a Hollywood, tampoco se quedan atrás.

Por el momento, el director no podría estar más contento con el doble sentido que ha cobrado su película. Acude con regularidad a los cientos de sesiones que se hacen de su película en todo el mundo —sobre todo en EEUU—, y disfruta de su condición de nuevo icono trash capaz de merchandising que va desde camisetas a figuras de acción, pasando por calzoncillos.

En esos pases, Wiseau es uno más. Junto al resto de sus seguidores-detractores, lanza cucharas de plástico a la pantalla cuando aparecen los famosos cuadros de la habitación y grita “¿Quién coño es ese tío?” cuando aparece el actor sustituto.

Sobre el futuro, Tommy Wiseau dice haber logrado tener una gran conexión con James Franco y otros actores de primer nivel, así que tiene pensado seguir produciendo películas. Que dios nos pille confesados.