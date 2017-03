Así describen el terrorífico tráiler de la nueva versión de ‘It’ los que lo han visto

En el pasado SXWS Film Festival pudo verse en exclusiva el primer tráiler de It, la nueva adaptación del famoso libro de Stephen King. It, que ya tuvo una adaptación en los noventa, presenta la historia de un grupo de chicos, el Loser’s Club, que deberá enfrentarse a Pennywise, un payaso malvado —en realidad, un ente multiforme; un eso (it).

Aunque todavía no está online, el tráiler ya ha sido descrito detalladamente por varios de los aficionados que pudieron verlo en el festival de cine, como Trace Thurman, de Bloody Disgusting. “El tráiler empieza con Bill Denbrough del Loser’s Club haciéndole un barco de papel a Georgie, su hermano pequeño”, recuerda Thurman.

“La cámara nos llevará fuera, donde Georgie juega con el barco, antes de que éste acabe cayendo por una alcantarilla. Cuando Georgie intenta recuperarlo mirando dentro del alcantarillado, el payaso Pennywise aparecerá de forma abrupta. Tras ese primer susto, la pantalla corta a negro”.

“Lo siguiente que vemos es a los miembros del Loser’s Club cayendo en la cuenta de que todos ellos han estado viendo a una misma entidad. Uno de los miembros, finalmente, se atreve a llamarle ‘El Payaso’. Luego, el tráiler nos lleva hasta una escena donde los chicos miran diapositivas cuando, de repente, el proyector cobra vida propia, comenzando a pasar de una foto a otra de forma acelerada”, rememora Thurman.

“Las fotos que se proyectan son de Georgie y de sus padres. A su madre, el cabello le cubre la cara. Hasta que deja de hacerlo. Y se descubre su rostro: es el de Pennywise”, escribe Trace, sobre el segundo gran susto del tráiler. “El teaser termina con Bill adentrándose en su sótano, donde se topará con el fantasma de Georgie… Y con Pennywise, que se abalanza contra él, en un momento que hizo que toda la audiencia del SXWS Film Festival empezase a gritar”.

Según ésta y otras descripciones del tráiler, ése es el momento en el que la pantalla se funde a negro y aparece en ella la palabra It.

Pocas veces una película había despertado tanto hype como para encontrar descripciones de su tráiler en internet. Pocas veces también, como es el caso, una descripción de un tráiler había sido tan absolutamente terrorífica.