El nuevo tráiler de 'Star Wars VIII' es tan épico y oscuro como esperabas

Ya está aquí el nuevo tráiler de Star Wars, y viene cargado de épica y oscuridad.

Cuando un spot, como es el de Los Últimos Jedi, se abre con enormes AT-AT walkers avanzando, es imposible que no te venga a la cabeza inmediatamente El Imperio Contraataca. Esa sensación, una vez instalada dentro de ti, ya no te abandona hasta que termina el avance.

Tras aparecer el logo de Lucasfilm, la pieza nos lleva de nuevo al paraje en el que terminó El Despertar de la Fuerza: la isla de Ahch-To. Allí, Rey está siendo entrenada por Luke Skywalker, de la misma forma que éste fue entrenado por Yoda en El Imperio... Como aquélla, Los Últimos Jedi también promete tener buena dosis de dramas familiares, villanos envalentonados, y aquella desazón galáctica que solo el quinto episodio de la saga sabe causar a los fans de la saga.

¿Algo que aligere la penumbra y el fuego? El grito de porg, un bichejo que, desde que el tráiler ha visto la luz, no ha dejado de inspirar más y más fan art.

When you realize #TheLastJedi is really just about Porgs. pic.twitter.com/P61tXvTixO