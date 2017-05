El nuevo tráiler de 'IT' nos recuerda por qué Pennywise es el payaso más temido del cine

Antes incluso de que pudiéramos ver a Pennywise en pantalla, la nueva película de It ya apuntaba a ser la más terrorífica del año. De hecho, solo con una breve descripción del avance mostrado en el SXWS Film Festival, el público ya se mostraba inquieto ante lo que estaba por venir.

Pero el nuevo tráiler revelado en la MTV Awards es todavía más terrorífico de lo que hemos visto hasta el momento. Con vosotros, Pennywise en todo su esplendor:

Don’t turn off the lights during this brand new clip of "IT" from the #MTVAwards airing right now! pic.twitter.com/2rTf7HcATO