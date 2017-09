30 días de huelga indefinida: así es el conflicto entre el MACBA y sus trabajadores

“¿Nos ayudas a poner a pancarta?”. Son las once de la mañana, y llego al MACBA con tanta puntualidad que sus trabajadores, en huelga desde hace ya un mes, no han tenido tiempo de desplegar el piquete informativo que, día tras día, colocan a la puerta del Museo de Arte Contemporáneo. “¿Nos ayudas? ¿Te importa?”.

Así que ahí me tenéis: sosteniendo, mientras dos huelguistas la fijan, una pancarta que reza, en catalán, “contra la prepotencia de Ciut'art nuestra mejor arma es la solidaridad”. ¿Ciu-qué? Ciu'tart, me dicen, es la subcontrata que abastece de trabajadores a centros como el MACBA y el Archivo Histórico de Barcelona, ambos en huelga indefinida desde el 16 de agosto.

A estas protestas non-stop, hay que sumarles paros puntuales en otros centros cuyos servicios también dependen de Ciu'tart.

“Hacemos dos huelgas en paralelo, porque la precariedad no solo la sufrimos los trabajadores del MACBA y el Archivo”, me explican en el piquete, “si no también aquellos repartidos por los otros centros culturales gestionados por Ciu'tart”.

Vayamos a lo material, es decir: a la pancarta y al edificio que la sujeta. Cuando entro al MACBA, pues el museo permanece abierto pese a las protestas, no hay nadie en el mostrador de recepción; la entrada es gratis, porque no hay nadie que las expeda –en su lugar, puedes dejar la voluntad en una caja de resistencia que los trabajadores han colocado en el exterior.

Dentro, además de los visitantes habituales del MACBA un martes –pocos, guiris y desconcertados–, nos encontramos únicamente con el personal de seguridad del museo. También están subcontratados, sí; pero no por Ciu'tart. “Nosotros somos de Securitas”, me dice uno de los empleados. “Sumarnos a la huelga de otra subcontrata no tendría sentido más que como acto de rebeldía”.

Fuera, pocos minutos antes y paradójicamente, los huelguistas me contaban que entre sus reivindicaciones está “criticar la subcontratación no solo a nivel particular, si no en general, porque también la sufren los compañeros del equipo de seguridad, los de limpieza y los de mantenimiento”. Entre las octavillas que descansan en su mesa, con el sol refractándose, encontramos una encabezada por un “¿Tienes un trabajo precario?”.

El suyo, aunque lo es, también tiene responde a sus necesidades vocacionales. “A mí me gusta mi trabajo”, me dice una de las trabajadoras en lucha. “Por eso estoy aquí”.

Aunque la actual es más mediática, ésta no es la primera huelga que realizan los trabajadores de Ciu'tart. “El año pasado”, me explican, “organizamos otra protesta para que hicieran fija a toda la plantilla y regularizasen nuestras vacaciones, porque había compañeras que llevaban dos años sin disfrutarlas”. Y, rayos, lo consiguieron: ahora todos tienen contrato indefinido y un calendario de vacaciones no-medieval.

Ahora que circuitos culturales como el de la música están empezando a organizarse y sindicarse, las huelgas del MACBA y el Archivo Histórico vienen, entre muchas otras cosas, a poner sobre la mesa la precariedad de un sector como el museístico. “No es que crea que las condiciones precarias se dan en otros museos”, me contestan a las puertas del MACBA, “es que lo sé. Conocemos las condiciones de otros centros de primera mano, a través de lo que nos cuentan compañeros que trabajan en ellos; ten en cuenta que, al final, todos los que acabamos trabajando en el sector hemos coincidido antes en la facultad”.

“En nuestro caso particular, se quieren reducir jornadas tanto en el Archivo Histórico como en el MACBA; en este último, por si fuera poco, planean reducir personal”, me explican, “algo que no descartamos se dé también en otros centros”.

“Nosotros trabajamos una media de 25 horas semanales, a 5 euros la hora”, añaden. “Por si eso no fuese lo suficientemente precario, imagínate si además tratan de reducirte horas”.

La versión con la que el MACBA, comunicado mediante, ha intentado desmentir y matizar las notas informativas que han ido lanzando los trabajadores en las últimas semanas, contiene afirmaciones que, según dicen los huelguistas, “son mentira”.

“En ese comunicado dice, por ejemplo, que nos subrogan a todos, pero atendiendo a las plazas que hay, algo no acaba de encajar”, exponen los trabajadores. “Nosotros ahora somos seis educadores, es decir, seis guías, y según los nuevos pliegos, necesitarían entre cinco y cuatro. ¿Qué nos quieren decir con eso, entonces? ¿Que la subcontrata no nos va a echar? ¿Que nos fiemos de su buena fe? ”.

La comprensible beligerancia de los trabajadores no estaría articulada de la forma en la que lo está – huelga total e ininterrumpida– si éstos estuvieran adscritos a sindicatos mainstream. “Formamos parte del SUT, una organización sin liberados”, me dirán. “ Aquí las horas sindicales, si las cogemos, es para hacer trabajo sindical, no para poner lavadoras”.

¿Han recibido apoyo alguno de sindicatos tradicionales, como CCOO o UGT? “No. De hecho, de los nueve miembros del comité, el único que no es del SUT pertenece a UGT, y es uno de los jefes de la empresa”. Como era obvio, durante este mes, solo ocho de los nueve miembros han estado protestando y levantando piquetes a las puertas del museo.

Durante el tiempo que ha durado la huelga, y después de tres mediaciones con Ciu'tart y MACBA, éstos siguen negándose a modificar la nueva licitación. “Los del MACBA se han presentado solo como afectados; como si esto no fuera con ellos. Sobre el cambio de licitación, se nos está diciendo que es ilegal cambiarla en mitad del periodo de aplicación, cuando ha habido precedentes en que, en circunstancias similares, una licitación abusiva ha sido desestimada”, dicen, haciendo mención a casos como el que se dio con el Museu de Cultures del Món.

Durante el tiempo que paso charlando con ellos, los trabajadores me cuentan otros pormenores que justifican su protesta –el hecho de que quieran sustituirlos por autónomos; la reducción de categoría para evitar subirles el sueldo. Como a mí, se lo explican a todo aquél que quiera escucharlos, de 11h a 20h, el riguroso horario durante el cuál el MACBA permanece abierto y, ellas y ellos, a sus puertas.

Llevan un mes allí.