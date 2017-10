Un museo de cera ha convertido a Lady Gaga en un auténtico esperpento

Has clickado aquí para ver una escultura de Lady Gaga más apropiada para una casa del terror que para un museo de cera, así que sin paños calientes, he aquí el engendro.

Es la madre de todos los monstruos: de esas personas con los dientes amarillos que fuman constantemente y beben café como si lo fueran a prohibir.

Pues bien: esta interpretación libre de Lady Gaga es la nueva residente del museo de cera de Lima, Perú.

El escultor, con poco acierto, ha tratado de replicar a la artista con su polémico traje de carne del año 2010.

En Twitter comentan que se da un aire a Iggy Pop con vestido.

Pero yo creo que la pobre escultura es como una especie de Doro Pesch a la que la vida no la ha tratado demasiado bien.

Está más curtida... De hecho juraría que me he encontrado con este señora en alguno de los bares heavys de mi pueblo. Una Doro castiza, una " jevi de las de toda la vida".

Y el vestido tiene mucha más pinta de estar hecho de jamón serrano (que de curtido y de castizo tiene un rato) que de filetes.

La gente, claro, se está pitorreando un poco de la maltrecha figura de cera en redes sociales.

Why does Lady Gaga’s new wax fixture look like she needs a Euro for a hostel? 😂 pic.twitter.com/mpnTohic12 — Ryan Collins (@ryancollinshair) 20 de octubre de 2017

"¿Por qué la nueva figura de cera de Lady Gaga parece necesitar un euro para pagarse el hostal?".

Whoever made this wax figure need to be fired asap 💀💀💀💀 pic.twitter.com/f54Pfrk84i — Victor † Lady Gaga (@ARTPOPARTPOPART) 19 de octubre de 2017

"Quien quiera que haya hecho esta figura de cera tiene que ser despedido lo antesposible".

It's a Wax sculpture of an alien cockroach that murdered Lady Gaga and is wearing her skin. pic.twitter.com/syzVLqaQZE — Natalie Grace Alford (@NatalieGABand) 20 de octubre de 2017

"Es una escultura de cera de una cucaracha alien que asesinó a Lady Gaga y ahora se viste con su piel".

Aunque la cantante ya debe estar acostumbrada: tiene una doble de cera monstruosa en cada puerto.

Let’s not forget Gaga’s other terrible wax figures pic.twitter.com/8tOk4pI0sX — Joanne World Tour (@ladygaga_JWT) 19 de octubre de 2017

"No olvidemos las demás terribles figuras de cera de Lady Gaga".

No reírse de Lady Gaga, hagan el favor.