Esta loca teoría plantea que Shia LaBeouf realmente no existe… y puede que tenga razón

Shia LaBeouf no existe. Sí, ya sé que es el actor que aparece en Transformers, la última de Indiana Jones y alguna que otra más. Pero no me refiero a eso. Según una teoría de Reddit, LaBeouf nunca ha existido en realidad, sino que es un personaje del actor que le da forma: Louis Stevens.

LaBeouf ha destacado en los últimos años hacer perfomances de lo más extrañas:

Vivió aislado en una cabaña durante un mes.

Vio todas las películas en las que él aparece durante tres días seguidos.

Desfiló por la Berlinale con una bolsa en la cabeza que decía “Ya no soy famoso”.

Protagonizó un discurso emotivo que ya ha sido visto más de 26 millones de veces.

Pero, ¿y si todo lo que hace, en realidad, entra dentro de una performance aún mayor?

La teoría del usuario RamsesThePigeon es que el actor creó a un personaje que fuera una sátira de las estrellas de Hollywood. Lo explica con todo lujo de detalles:

“En 2001, el actor Louis Stevens era solo una estrella infantil y momentánea en Disney Channel. Le fabricaron para el estrellato (igual que a celebridades como Britney Spears o Justin Timberlake), pero él tenía potencial para un largo recorrido. Stevens, sin embargo, tenía otras ideas, así que inventó el personaje de ‘Shia LaBeouf’”.

Según Ramses, Stevens eligió este seudónimo porque en el idioma galo significa, literalmente, “agradece al Señor la carne”. Esto significaría que el personaje es una caricatura sobre la fama, ya que la carne también representa la riqueza y la influencia.

Sería algo parecido a lo que hizo Sacha Baron Cohen con Ali G o Borat, pero llevándolo un paso más allá, contratando a importantes representantes para acabar con toda su imagen pública anterior. En pocas palabras, se habría creado una nueva personalidad.

“En los últimos años, internet ha ayudado a mantener a ‘Shia LaBeouf’ vivo en formas que Stevens no podría haber predicho. Todo lo que ha hecho es a través del carácter de su seudónimo, pero los medios han fabricado algo mucho mayor. LaBeouf ha llegado a mucha gente gracias a la canción en la que relata un día de su vida normal o el famoso vídeo ‘Just do it!’”.

Según la teoría, ahora son muy pocos los que conocen la existencia de un álter ego que se esconde dentro del personaje. Pero, tal y como va su trayectoria, no parece que quiera dar un paso atrás en esta gran broma.

“Shia LaBeouf no es una persona real, pero internet se ha convencido de que es él”.

Probablemente todo ello no sea más que una especie de meme internetero. Pero, un momento, ¿acaso Shia no lo era ya? Quizá... bueno, dejémoslo ya.