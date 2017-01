The XX acaba de publicar su último single y suena así

The xx, poco a poco, nos ha ido mostrando lo que será su próximo álbum, I see you. Tras liberar On hold, I dare you, Performance y Brave for you, ahora es el turno de Say Something Loving.

El tema, del que ya habían mostrado parte en sus redes sociales la pasada semana, ya puede escucharse completo en su canal de YouTube.

En Say Something Loving, The xx hablan de un sentimiento que todos hemos tenido alguna que otra vez: aquél que nos impide abrirnos por completo a otra persona.

En lo formal, se nota que la banda, para este nuevo álbum, está flirteando con sonidos más convencionales, incluso cercanos, como en Say Something Loving, al R&B.

I See You se podrá escuchar completo el 13 de enero.