Maratones de sofá: estas son las series de Netflix que la gente tarda menos en acabarse

Fotograma de Gilmore Girls

Es viernes. Estás a punto de acabar ese documento que te ha mandado tu jefa a última hora. En tu cabeza retumban solo dos cosas: quedar con alguien o quedarse en casa. Cañas o Netflix. Amigos o tele. Te decantas, claro, por lo segundo. Ya hay nueva temporada de Narcos.

El maratón empieza contigo muy vivo: Coca-cola, patatas, comida a domicilio. Y el maratón acaba también contigo, visiblemente cansado . Si empezaste siendo humano, ahora pareces más bien un despojo, te duelen los ojos y tampoco es que te hayas duchado. Pero, ay, menudo disfrute.

La plataforma de vídeo en streaming de Netflix ha publicado unos datos para que te sientas mejor. En eso de pegarte buenos maratones, no estás sola. Según Netflix, al menos 8,4 millones de usuarios comparten afición por los maratones. Quienes lo practican también se denominan “binge-watchers”.

Esta tendencia aumentó hasta 20 veces entre 2013 y 2016. Los países que están a la cabeza de los maratones son Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Alemania y México.

Netflix también ha publicado un ránking de series cuyas temporadas la gente se ventila en menos de 24 horas. En Estados Unidos, por ejemplo, la lista la encabeza Las 4 estaciones de las Gilmore Girls, Fullers House, The Ranch, Marvel’s The Defenders, The Seven Deadly Sins y Trailer Park Boys.

En cambio, en España, la lista es ligeramente distinta:

Marvel - The Defenders

The Seven Deadly Sins

Las chicas del cable

Santa Clarita Diet

Las Chicas Gilmore

En otros países como Argentina o México, el ránking se altera ligeramente para dar paso a algunas ficciones locales, como en el caso de España. En México las tres series más vistas son Club de Cuervos, Marvel - The Defenders y The Seven Deadly Sins. Mientras que en Argentina destacan nuevamente The Defenders y The Seven Deadly Sins como primeras opciones. Santa Clarita Diet ocupa el tercer puesto.

Fotograma de The Defenders

De los datos se desprenden algunas cosas: en primer lugar, que hay apuestas infalibles que se repiten en todo el mundo como The Defenders. En segundo lugar, que ello tampoco implica necesariamente que la serie haya sido exitosa. De hecho, The Defenders es, a su vez, la serie menos vista de Marvel en Netflix.

En tercer lugar, los shows cortos, con capítulos de 20 minutos de duración, son más fáciles de enganchar a los espectadores. No sorprende, por lo tanto, que comedias como Master of None estén en el top 20 a nivel mundial.

También cabe mencionar que la temporada de las Gilmore Girls está presente en casi todos los países pese a que cada capítulos es de hora y media. En este caso, sin embargo, la razón principal es que se trata de una secuela de una serie mítica de los 2000 con cuatro únicos capítulos, de ahí se haya consumido de forma maratoniana. Aquí el factor nostalgia y el fenómeno fan se han encargado de hacer el resto.