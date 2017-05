El joven Sheldon Cooper se deja ver en el primer avance del spin-off de 'The Big Bang Theory

The Big Bang Theory se ha convertido en la comedia más exitosa de la última década, y la mayor parte de la culpa la tiene Sheldon Cooper. El personaje con síndrome de Asperger interpretado por Jim Parsons lleva diez temporadas enamorando al público geek gracias a sus “Bazinga”, sus respuestas cortantes y sus extrañas reacciones.

Pero ¿quién era de Sheldon antes de convertirse en el Doctor Cooper? Esta infancia que tanto se ha comentado a lo largo de los 231 capítulos de la serie, llegará en forma de una nueva ficción de la cadena CBS. Ya podemos ver el primer avance de lo que nos espera:

Meet #YoungSheldon: Scientific genius, high school student, nine-year-old boy. Watch a preview of the new comedy coming to CBS this fall! pic.twitter.com/ToFe8B7pNU