Revelados el título y el póster de la secuela 'Jurassic World'

Twitter / JA Bayona

Jurassic World se convirtió en la cuarta película más taquillera de la historia en 2015. El filme de Colin Trevorow, que seguía a la trilogía original de Spielberg, se convirtió en un éxito sin precedentes. Tanto que, como no podía ser de otro modo, necesitaba una secuela.

Juan Antonio Bayona, el director español más internacional de la última década, será el encargado de traer de vuelta a Chris Pratt y sus dinosaurios. Hasta el momento no sabíamos más que algunas pistas que nos habían ido dando por las redes sociales, pero por fin tenemos el título y el primer póster oficial de la película:

Jurassic World: Fallen Kingdom (Reino Caído) será el nombre de la segunda (o quinta, depende de como se mire) entrega de la saga. Además, en el póster aparece una frase que les será muy familiar a los fans de la trilogía original: “Life finds a way” (La vida se abre camino). La oración forma parte de la película original y fue dicha por el Doctor Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum:

Claro que, en internet son como son, y solo hace falta que en el vídeo original el actor diga “uh” para que se vuelvan locos:

I'm sorry, but the correct tagline should be: "Life, uh, finds a way." https://t.co/fKG7kx7R30 — Devan Coggan (@devancoggan) 22 de junio de 2017

La secuela de Jurassic World parece que se separará bastante del perfil de su predecesora. Así lo ha confirmado Trevorow, que pese a separarse de la silla de director ejerce como productor, guionista y asesor de Bayona:

“J.A. Bayona es un tipo completamente diferente a mí como director, e incluso como pensador. Sin embargo, tenemos muchas cosas en común, de modo que soy capaz de diseñar algo específico para otro director al que admiro . He contribuido en una película española de terror con dinosaurios, algo que probablemente no habría hecho por mí mismo. Tengo que decir que creo que será una película mejor que la primera. Es más profunda y sin duda se apoya en el suspense, sobre todo en la segunda mitad. Tiene mucha acción, he empezado a verla y es una locura. Lo siento por quienes piensan que no hace falta otra película de Jurassic World, porque Bayona les demostrará que están equivocados”.

Para ver la secuela en la gran pantalla habrá que esperar hasta el 8 de junio de 2018. Una larga espera en la que las expectativas continuarán aumentando.