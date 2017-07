El remix chavista de 'Despacito' saca de sus casillas a Daddy Yankee y Luis Fonsi

Este fin de semana, en su espacio televisivo, el presidente venezolano Nicolás Maduro presentó una infame versión de Despacito, con la letra convenientemente alterada: “Despacito / Ejerce tu voto en vez de las balas / Ve con tus ideas siempre en paz y en calma / Y que la esperanza brille en tu alma”. El objetivo de la canción era hacer un llamamiento al voto para la Asamblea Nacional Constituyente, un proceso electoral convocado por Maduro, cuyo fin último es reformar la constitución vigente en el país –algo a los que los opositores, en pie de guerra, se niegan.

El remix de Maduro, ampliamente criticado por sus detractores, tampoco ha gustado nada a los responsables de Despacito. En un post de Instagram, en el que aparece un tuit con la noticia tachada con Paint –combatiendo lo pocho con lo pocho–, Daddy Yankee se mostraba contrariado con el uso que Maduro estaba haciendo de la canción a la que él pone voz y cara.

“Que te apropies ilegalmente de una canción, Despacito, no se compara con el crimen que cometes y has cometido en Venezuela. (Su régimen dictatorial) Es una burla, no solo para mis hermanos venezolanos, sino para el mundo entero”, escribía el cantante de reggaetón. A su vez, Daddy Yankee definía la apropiación del presidente como “plan de mercadeo”.

Luis Fonsi, el otro intérprete de Despacito, también expresaba su contrariedad en un mensaje de Twitter. “Mi música es para todos aquellos que quieran escucharla y disfrutarla, no para usarla como propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un mejor futuro”.

Aunque las declaraciones de Fonsi y Yankee están siendo muy sonadas, cabe decir que la primera en quejarse del controvertido remix chavista fue Erika Ender, la compositora panameña que escribió la letra de Despacito. “Ver que una canción, en la que tengo co-autoría”, escribía Erika en Instagram, “se utilice sin permiso para publicitar campañas vinculadas a un régimen que tiene descontento y sufriendo a un país, lejos de alegrarme, me indigna y no apruebo que se utilice”.