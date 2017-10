Así ha respondido el mundo de la cultura al abuso policial contra Cataluña

Ayer, durante los disturbios que se vivieron en Cataluña coincidiendo con su referéndum de autodeterminación, fueron muchos los agentes culturales que criticaron la actuación policial del Policía Nacional y Guardia Civil contra la población civil catalana –la brutal represión se saldó con una estimación de más de 800 ciudadanos heridos.

“Esto es repugnante e injustificable”, escribía en Twitter la creadora de Harry Potter J.K. Rowling. La escritora compartía un vídeo del periodista Michael Stothard, en el que se ve a los agentes de la Policía Nacional arrastrando y tirando al suelo a ciudadanos que respondían con resistencia pacífica.

El ensayista y pianista James Rhodes, cuyas visitas a Barcelona son frecuentes desde la publicación en castellano del superventas Instrumental, compartía una imagen de un antidisturbios empuñando una escopeta de pelotas de goma –munición cuyo uso está prohibido en Cataluña desde 2014. Acompañando la foto, escribía, en catalán y castellano, “esto es aterrador, no resolverá nada”.

En inglés, añadía: “El mundo entero os está mirando. Votar es un derecho humano universal”.

això és aterrador. no solucionarà resesto es aterrador. no resolverá nadathe whole world is watching - voting is a basic human right 💔 pic.twitter.com/14Zs5gU0v7 — James Rhodes (@JRhodesPianist) 1 de octubre de 2017

Irvine Welsh, el autor de Trainspotting, ha sido uno de los creadores internacionales que más de cerca ha seguido todo el proceso que llevó hasta el referéndum de ayer domingo, criticando la represión que sobre éste ejercía el Estado Español.

Además de retuitear las imágenes más impactantes de la jornada, como aquéllas que muestran a bomberos siendo agredidos por la policía española, el escritor corregía a la BBC, que hablaba de “enfrentamientos” entre policía y manifestantes: “No existen tales 'enfrentamientos', sino ataques de una fuerza paramilitar estatal contra ciudadanos desarmados que intentan ejercer sus derechos”.

These are not 'clashes with police' these are attacks by a paramilitary force of the state on unarmed citizens trying to exercise rights. https://t.co/2lQHvrs5ZA — Irvine Welsh (@IrvineWelsh) 1 de octubre de 2017

Otro en mostrar su indignación fue Serj Tankian, cantante de System of a Down. “Todas las personas tienen derecho a independizarse”, escribía Tankian en Facebook. “El gobierno español ha elegido la peor forma de detener el referéndum catalán. ¿Enviar a la policía para detener a los votantes hará que estos se quieran quedar en España?”.

David Simon, el creador de The Wire, también estuvo siguiendo de cerca la jornada de ayer. “Me parece que España acabe de darle al movimiento independentista toda la credibilidad que este necesitaba”, escribía en Twitter.

A este mensaje, un usuario le respondía que estaba haciéndole el juego a los independentistas. El showrunner le contestó, visiblemente airado: “La policía está apalizando gente y disparándoles pelotas de goma. Vete a a vender tu mierda a otro sitio”.

#CatalanReferendum Seems to me that Spain just gave the Catalan independence movement all the credibility it could hope for. — David Simon (@AoDespair) 1 de octubre de 2017

Björk no se andó con tantos rodeos: en un mensaje "para Cataluña", compartió su canción de 2008 Declare Independence (Declarad la Independencia).

El mundo de la cultura española, en su mayoría, también se volcó con el pueblo catalán ayer.

Destacamos tres voces: por un lado, la del cantautor Paco Ibáñez, que, desde París, declaró que "la España enmohecida de Isabel la Católica no podrá contra la España republicana de hoy"; practicante de otro tipo de canción-protesta, el rapero Nega recordó la vigencia ayer de su tema anti-policial COPS; el director de Fe de Etarras Borja Cobega, por su parte, lanzaba el siguiente tuit.

A mí me enseñaron que en cualquier disputa el primero que usa la fuerza física pierde automáticamente la discusión. #ReferendumCatalan — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) 1 de octubre de 2017

Por último, y aunque sería imposible cifrar todas las reacciones de la cultura catalana a lo ocurrido ayer, quizás la que mejor resumió la jornada fue Marina Garcés, ensayista encargada de dar el pregón en las recientes fiestas patronales de Barcelona.

“Y dale con la tristeza”, escribía.

“Aquí no hay tristeza: hay rabia, dolor, indignación, alegría, ilusión”.