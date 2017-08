El crudo relato de la modelo británica de 20 años secuestrada para ser subastada en la deep web

Vía Chloe Ayling

Chloe Ayling, de 20 años, amaneció dentro de una bolsa atada de muñecas y tobillos y con una cinta en la boca. Esta modelo de Gran Bretaña ha vivido seis días escabrosos después de ser secuestrada por un hombre en Milán (Italia).

La historia acabó bien: la modelo fue sorprendentemente liberada por su secuestrador. El digital Daily Mail recoge ahora las vivencias de Ayling durante los días que duró su cautiverio y su imprevisible final.

Ayling llegó a Milán el 10 de julio después de contactar con Lukasz Herba, un polaco de 30 años residente en el Reino Unido. Este le había prometido una sesión de fotos profesionales y la había citado en la Estación Central de Milán.

“Una persona que llevaba guantes negros vino por detrás y puso una mano en mi cuello y en mi boca. Una segunda persona que llevaba un pasamontañas negro me inyectó algo en el antebrazo derecho. Creo que perdí el conocimiento. Cuando me desperté me di cuenta de que estaba en el maletero de un coche, atada de muñecas y tobillos, y con cinta adhesiva en la boda”, describe Ayling.

Según revela el Daily Mail, sus presuntos secuestradores, que forman parte de una organización que se hace llamar Black Death ('Muerte negra'), vendían sus servicios sexuales en la deep web por alrededor de 300.000 euros. Pero nunca llegaron a subastarla realmente.

La organización decidió liberarla, al cabo de seis días, al enterarse de que la modelo era madre de un hijo de 2 años. Este hecho fue determinante para que sus raptores la dejaran en libertad: al parecer secuestrar a una madre entraba en contradicción con las principios básicos de este grupo criminal.

Captura de pantalla vía Instagram

Los mismos secuestradores dejaron un aviso a la policía, quienes encontraron a la joven en el interior de una maleta cerca del consulado británico de Milán.

Junto a la joven, la policía también encontró una carta de la organización criminal en la que se explicaba, más en detalle, el motivo por el que la habían dejado libre y también las condiciones.

“Cometimos un error secuestrandote, especialmente teniendo en cuenta que eres una madre joven y nunca deberías ser objetivo de un secuestro. Segundo factor importante es que uno de nuestros hombres más importantes y respetados se posicionó de forma muy clara en tu caso”. Pese a todo, la carta deja claro que la modelo, y su familia, se comprometen a no investigar nada sobre la organización y a abonar 50 mil bitcoins como coste de la liberación en el plazo de un mes.

"Cualquier desobediencia concluirá con tu eliminación", reza el final de la carta.

La policía de Milán ha detenido ahora a un hombre de nacionalidad polaca, identificado como Lukasz Pawel Herba. Por ahora siguen buscando al resto de hombres que también fueron cómplices del secuestro. Las autoridades también están tratando de averiguar si existen más casos como el de Chloe.

Ayling se encuentra ya a salvo en su casa, en el sur de Londres, después de este calvario. Admite haber pasado una experiencia aterradora. “He temido por mi vida, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora”.

vía Daily Mail