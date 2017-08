¿El regreso de The Knife?

Facebook

Hace ahora tres años que The Knife dijo no más. “Cerramos. No tenemos ninguna obligación de continuar”, explicaban en su última entrevista. Se despidieron subvirtiendo los órdenes convencionales del espectáculo pop con una gira que travestía las nociones del concierto al uso con trapos de fiesta-performance-grupal de inspiración socialista, feminista y queer. Como telón de fondo quedaba Shaking The Habitual, un disco valiente, aparentemente inconexo, que parecía querer transmitir la idea de que en esta vida, y en la creación, no hay más reglas que las que tú te fijas.

The Knife se largaban convertidos en una célula de experimentación que engarzaba pop y electrónica para dar con una música sin un orden predecible, sin una ley que obedecer, sólo la de buscar siempre lo desconocido y mirar hacia delante. Desde entonces, los hermanos Dreijer solo habían dado señales desde sus respectivos proyectos en solitario, Oni Ayhun (él) y Fever Ray (ella).

De ahí la sorpresa de sus fans al descubrir que en los últimos días han aparecido varios teasers intrigantes en el perfil de Facebook del grupo. Teasers que, una vez más, juegan con la idea de misterio y la ‘inidentidad ’, esa intención de ‘no ser’ y ‘no estar’ que transmite toda la idea de The Knife. Y la gente se está preguntando: ¿es esto una primera pista del regreso de The Knife?

Si algo sabemos es que con The Knife no se pueden dar cosas por supuestas. Con ellos no hay nada garantizado. Con ellos, la dificultad no es negociable y el placer no es previsible. El tiempo dirá.

Ganas, desde luego, hay. Toneladas.