El rapero Prodigy, del dúo Mobb Deep e icono del gangsta rap, muere a los 42 años

Albert Johnson, más conocido como Prodigy, componente del dúo de rap neoyorquino Mobb Deep, ha muerto a la edad de 42 años.

Lo ha confirmado su publicista, en un comunicado donde, aunque no se determinan las causas exactas del fallecimiento, desvela que Prodigy había sido hospitalizado hace unos días, en Las Vegas, ciudad en la que se encontraba para dar un concierto. Las causas de la hospitalización, según el representante, serían “unas complicaciones causadas por una crisis de anemia falciforme”.

La dolencia quizás es prácticamente impronunciable para nosotros, pero Prodigy la conocía muy bien: la padecía desde su nacimiento, y parece haber operado también en su prematura muerte.

“Agradeceríamos que todo el mundo”, termina el comunicado, “respetase la privacidad de la familia Johnson en los días sucesivos”.

En los comunicado no-oficiales, es decir, en los obituarios de Instagram, algunos raperos, como el también neoyorquino Nas, mostraban sus respetos a Prodigy, llamándole “rey” en su último post.

Y, revisando hitarrales como Quiet Storm, no es para menos.

Prodigy, junto a Havoc, fundaba la banda de hardcore rap Mobb Deep en los noventa. Juntos, ganaron un disco platino en 1999, por el clásico moderno Murda Muzik, en el que se incluía el remix de Quiet Storm —si el tema te ha gustado, Shook Ones (Part II) y Hey Luv (Anything) te van a flipar. Otros larga duración destacables de Mobb Deep fueron The Infamous, Hell on Earth o Infamy, el último trabajo donde el dúo brilló realmente.

Prodigy, claro, también grabó discos en solitario, como el superventas H.N.I.C. De entre toda su producción, lo más extravagante quizás sea Comissary Kitchen: My Infamous Prison Cookbook, un libro de cocina inspirado por los tres años y medio que pasó en prisión, acusado de tenencia ilícita de armas.

“Me di cuenta”, dijo el pasado año, cuando le preguntaron por su experiencia penitenciaria, “de lo que significa que te lo quiten todo: tu carreara, tu familia, tu libertad”. Padre de dos hijos, Prodigy aseguró que lo más duro fue tener que separarse de ellos. “No le desearía a nadie encontrarse en una situación como ésa, te lo aseguro”.